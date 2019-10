El CB Salou arrenca de la millor manera i evita posar-se cap sostre

El primer equip dels de la capital de la Costa Daurada és el líder del grup C-B de Lliga EBA, empatat a tres victòries i cap derrota amb el CBT

Actualitzada 09/10/2019 a les 12:08

Possibilitats reals

El Club Bàsquet Salou viu en un núvol. El primer equip de l’entitat dels de la capital de la Costa Daurada ha començat de la millor de les maneres i, amb tres jornades disputades, és el líder del grup C-B de la Lliga EBA amb tres victòries i cap derrota en els tres primers duels disputats. Tan sols el Club Bàsquet Tarragona iguala les xifres dels salouencs, tot i que els del Serrallo són segons perquè el diferencial entre punts anotats i encaixats és menor que el de l’actual líder del grup.Són moltes coses les que ha fet bé un club que la passada temporada ja va enamorar en el seu debut en aquesta categoria i que, enguany, encara ha fet un pas més convertint-se, almenys en l’inici del campionat, en un dels «cocos» de la categoria.Una de les persones que està més orgulloses del que estan aconseguint els jugadors i el cos tècnic és Santi Benito, el president del club salouenc. Segons les seves mateixes paraules, la idea era la de seguir caminant a la categoria i veure què passava. «Ens havíem plantejat fitxar gent nova amb ganes de jugar a Lliga EBA i de créixer», explica Benito, qui es felicita perquè «tenim un equip força compensat ja que, tot i haver perdut jugadors tan importants com ho podia Galofré, entre d’altres, de moment ha sortit tot bé».Benito està molt content perquè «estan arribant els resultats», encara que aposta per la prudència, ja que ostentar el lideratge es podria tractar d’un fet circumstancial. O no. «Tots els clubs tenen moments durant la temporada. Nosaltres hem començat molt bé i aviat tindrem dos pivots més, un americà i un rus. Això ens donarà un plus en la rotació», detalla Santi Benito, qui creu que la clau per a poder continuar endavant i sumant bones actuacions és que les rotacions estiguin a l’ordre del dia. Amb aquestes dues incorporacions, el CB Salou farà un pas endavant en aquest sentit, ja que «el tret diferenciador d’aquesta temporada és que, surti qui surti, no es nota el canvi. El ritme és molt alt i és necessari poder tenir refrescos sempre».Sent líders, tot i haver disputat tan sols tres jornades de campionat, és impossible no fer-se la gran pregunta: les possibilitats de play-off d’ascens a LEB Plata són reals? Santi Benito ho té clar: «Fins que no passin cinc o sis jornades i veiem com funcionen els equips i com s’acaben de reforçar tots ells, és difícil. Llavors veurem on està el nostre lloc».El president recorda que la seva intenció en entrar al club va ser treballar per la base i que «vam arrencar amb el sènior a Segona Catalana, vam començar a pujar i a pujar, i mira ara, líders de Lliga EBA». Aquest lideratge s’ha produït en bona part gràcies a la victòria assolida pels salouencs el passat diumenge en el derbi contra el CB Valls (82-61), un rival que, per al màxim mandatari de l’actual líder, «crec que té una gran plantilla i un gran equip».Sobre l’altre conjunt tarragoní, el CBT, Benito ho té clar: «El veig un esglaó o dos per damunt de la resta, ja que ha aconseguit mantenir la plantilla. Tan sols ha perdut l’Adrià Duch i té molta qualitat i una plantilla molt completa». La màxima del Salou, però, serà la de «continuar treballant, dia a dia».