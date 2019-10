70 anys sense faltar un dia al club

Josep ‘Pitu’ Casanovas és a punt de fer vuitanta anys i encara es manté actiu en la natació de competició

El pròxim 15 de novembre Josep ‘Pitu’ Casanovas farà vuitanta anys. «I en fa setanta, que vinc cada dia al meu club, el CN Reus Ploms», assegura. Aquest reusenc multiesportista –acumula fins a onze llicències federatives– també té a les seves espatlles una trajectòria esportiva insòlita, per la quantitat d’esports practicats i el nombre d’ors aconseguits.Tot plegat, recorda, va començar l’any 1949, quan Casanovas tenia només deu anys, i el club només comptava amb el que ell defineix com ‘una piscineta’: «el senyor Gispert, que havia sigut un gran nedador i era també una gran persona, em lligava una corda al voltant de la cintura i, agafat, jo anava aprenent a nedar en aquella piscina». Al cap de poc temps ja van veure el talent del petit Casanovas i el van seleccionar per participar en el campionat de Catalunya. «Vaig quedar setè, però allà va començar lo meu amb la natació», assegura.En aquella època només es podia nedar a l’estiu, perquè la resta de l’any l’aigua era massa freda. Així que el jove Pitu passava els mesos d’hivern practicant altres esports, entre els quals el bàsquet i el futbol: «jo sempre volia fer alguna cosa». D’aquí que, en aquests setanta anys de trajectòria esportiva, hagi tastat també disciplines com el tenis, l’atletisme, el waterpolo, els escacs, el triatló o l’automobilisme.La seva petja no només és visible en la pràctica esportiva, sinó també en el foment de l’esport. Casanovas va ser fundador entre altres de la Comissió de Natació del CN Reus Ploms, fundador de la Secció de Balonmano i de la secció de Triatló, que es va proclamar millor equip espanyol el 2008. «La primera medalla d’or de la Federació esportiva de Triatló la tinc jo a casa», explica. Amb ella, centenars d’ors i trofeus.I, tot plegat, amb el club al cor i a l’escut: «tota la vida he sigut dels Ploms i sempre ho seré, això és casa meva», assegura assegut al seu despatx a les oficines de l’entitat. El reusenc va presidir el CN Reus Ploms durant dotze anys i en va ser vicepresident vuit més. I va ser precisament durant la seva etapa com a president que es va reenganxar a la natació: «era el 2008 i em van venir a veure tres nedadors que necessitaven un quart component per a l’equip de relleus que havia de competir al Campionat d’Espanya. Jo els vaig dir que sí, però també nedant en les proves de 50 metres i 100 metres. Va resultar que les vaig guanyar, i des de llavors ja fa dotze anys que competeixo en la categoria de Màster, durant els quals he acumulat ja més de trenta medalles».El triomf més recent de Pitu Casanovas ha estat aquest mateix estiu, al Campionat d’Espanya, on es va endur l’or en les categories de 50 i 100 metres esquena. Ara s’està recuperant d’un petit sotrac de salut que li ha impedit competir al mundial però ja té la mirada posada en el pròxim campionat estatal, que se celebrarà el pròxim mes de gener.