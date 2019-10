L'inici fulgurant de la Pobla tan sols l'igualen quatre equips de Tercera

Linares, Ibiza, Poblense i Alcoyano són, juntament amb el filial del Nàstic, els únics equips que han guanyat tots els partits de Lliga que han disputat

El CF Pobla de Mafumet està protagonitzant l’inici de temporada perfecte. Set partits, set victòries. No es pot demanar res més a un equip que va acabar la passada temporada immers en una profunda depressió i que, en aquesta 2019-20, és tot alegria.El que està realitzant l’equip entrenat per Beto i confeccionat a l’estiu per David Comamala és d’emmarcar. No tan sols ha aconseguit el 21 de 21 en punts, sinó que les seves estadístiques pel que fa als gols són realment brillants. En set enfrontaments, tretze dianes a favor i tan sols una en contra. Encaixar un gol en 630 minuts és el somni de tot entrenador modern. En aquest futbol en el qual la fortalesa defensiva és la que prima per sobre de tot i la que resulta necessària per a aconseguir títols o assolir ascensos, les dades del filial del Nàstic són gairebé la perfecció.Ara bé, hi ha molts clubs de Tercera Divisió que ho estan fent bé pel moment i, pel que fa a victòries assolides per partits disputats, hi ha quatre conjunts que igualen les xifres de l’equip de Beto.El grup onzè de Tercera Divisió, on hi militen els conjunts de les Illes Balears, compta amb dos equips que estan fent el mateix que la Pobla. L’Ibiza Islas Pitiusas i el Poblense, primer i segon respectivament, també han aconseguit un ple de punts en les set jornades inaugurals. Ambdós compten amb els 21 punts, però les seves xifres, almenys pel que fa a gols en contra, no són tan bones com les de l’equip tarragoní.El líder ha marcat vint dianes i n’ha encaixat dues, mentre que el Poblense n’ha sumat divuit i n’ha encaixat tres. Mallorca B, tercer, els segueix l’estela, però ho fa amb dinou punts que el situen immediatament per sota d’ambdós.En el grup sisè, el valencià, hi ha un club que pràcticament ha assolit números idèntics als de la Pobla: set partits guanyats de set disputats, tretze gols anotats, però dues dianes encaixades. Un gol més rebut que la Pobla, però un inici també trencador, que situa els alacantins sis punts per sobre de l’Elche Ilicitano, segon a la taula.L’altre equip que ho ha guanyat absolutament tot és el Linares, que milita en el grup novè de Tercera Divisió. Els andalusos, amb els mateixos 21 punts que els quatre equips anteriorment esmentats, han marcat disset gols i n’han encaixat tres.Quatre equips més una Pobla que aquesta temporada apunta maneres i que, capitanejada per Sergio Montero, té ganes de donar guerra i, per què no, d’intentar lluitar per l’ascens a Segona Divisió B. Montero, a banda de ser el conductor del joc pobletà, ja ha anotat quatre dianes en aquest inici de campanya, dues d’elles de penal. Està intentant tirar la porta del primer equip, però encara no ha pogut tenir protagonisme a les ordres de Xavi Bartolo.