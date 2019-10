Fins a 64 equips s'inscriuen en el Ral·liRACC Catalunya-Costa Daurada

Onze vehicles figuren en la categoria WRC i 24 països estan representats a la cita tarragonina

El WRC2 Pro, decidit

El 55è Ral·li Catalunya-Costa Daurada, Ral·li d’Espanya 2019, penúltima prova del Campionat del Món FIA que es disputarà entre els dies 24 i 27 d’octubre, va donar a conèixer ahir la seva llista oficial d’inscrits. En aquesta edició participaran 64 equips entre els quals s’hi troben tots els favorits de les categories convocades. 11 vehicles són WRC i 28 són de la classe R5, que nodreix a les categories WRC2 Pro i WRC2.Els pilots i copilots provenen de tot el món i representen a 24 països, amb Espanya al capdavant amb 31 participants, seguida de França (13), Finlàndia, Gran Bretanya i Itàlia (12), Portugal (9) i Bèlgica (5). Destaca la representació de nombrosos països sud-americans com l’Argentina (3), Mèxic, Paraguai i el Brasil (2), Bolívia i Xile (1). Així mateix estan representades Rússia, Ucraïna i el Japó, a més d’altres països europeus. A nivell de marques la més nombrosa és Peugeot (17 unitats), seguida de Ford (15), Škoda (12), Citroën (6), Hyundai (5), Toyota i Volkswagen (4) i Renault (1).Esportivament, la qualitat de la inscripció és elevada, amb els seguidors de tots els campionats convocats, i destaca la que es preveu com la lluita més intensa en la categoria WRC: l’actual Campió del Món i tres vegades guanyador del RallyRACC, Sébastien Ogier (Citroën Total WRT), contra el nou vegades guanyador a Salou (l’última fa un any) i nou vegades Campió del Món, Sébastien Loeb (Hyundai Shell Mobis WRT). Caldrà tenir en compte a l’actual lídel del mundial, Ott Tänak (Toyota Gazoo Racing WRT), guanyador fins a la data de sis ral·lis puntuables i sense dubte el pilot del moment.En estar el mundial sense decidir, tant el de pilots com el de constructors, el Ral·liRACC cobra una gran importància, atès que després de la prova catalana només quedarà per disputar el Ral·li Austràlia. Els equips oficials es presentaran a PortAventura World amb dues o tres unitats cadascun: Hyundai Shell Mobis WRT (Dani Sordo, Thierry Neuville i Sébastien Loeb), Toyota Gazoo Racing WRT (Kris Meeke, Ott Tänak i Jari-Matti Latvala), Citroën Total WRT (Sébastien Ogier i Esapekka Lappi) i M-Sport Ford WRT (Teemu Suninen i Elfyn Evans).Dani Sordo i Carlos del Barrio participaran per dissetena vegada consecutiva en el Ral·liRACC (set d’aquestes vegades Sordo ha acabat en el podi, però mai com a guanyador). Novament es troben en el grup de grans favorits i més aquesta temporada, en haver aconseguit a Sardenya el seu segon triomf en una cursa del WRC.D’altra banda, és important assenyalar que l’únic Campió del Món ja proclamat, el de WRC2 Pro, Kalle Rovanperä (Škoda Fabia R5), hagi decidit acudir a la prova catalana, com també ho faran els tres pilots que el segueixen i que han de jugar-se les dues places de podi encara sense amo: Gus Greensmith (Ford Fiesta R5), Mads Østberg (Citroën C3 R5) i Jan Kopecky (Škoda Fabia R5).A WRC2 també hi seran tots els favorits que ocupen les primeres posicions provisionals de la categoria, a excepció del japonès Takamoto Katsuta, que participa en WRC amb un Toyota Yaris oficial.La lluita per alguna de les places de podi es preveu intensa entre els Škoda Fabia R5 de Pierre-Louis Loubet, Benito Guerra, Nicolay Gryazin, Fabio Andolfi i Marco Bulacia; els Volkswagen Polo R5 de Kajetan Kajetanowicz i Ole Christian Veiby; els Ford Fiesta R5 d’Adrien Fourmaux i Alberto Heller; els Hyundai i20 NG R5 de Rhys Yates i Simone Tempestini; i els Citroën C3 R5 d’Éric Camilli i Guillaume de Mévius.