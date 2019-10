Ferran Giner arriba als cent partits amb la samarreta del Gimnàstic de Tarragona

L’extrem valencià va ser titular durant l’empat dels tarragonins contra el Castellón de diumenge

Actualitzada 08/10/2019 a les 11:58

Ferran Giner es va convertir en centenari aquest diumenge. El futbolista del Gimnàstic de Tarragona va disputar contra el Castellón el seu partit número cent amb la samarreta de l’entitat tarragonina, si es comptabilitzen els duels disputats de Lliga, Copa del Rei i d’altres competicions.Giner, que afronta la seva segona etapa a Tarragona, ha jugat enguany quatre enfrontaments de Lliga i no ha aconseguit assolir el protagonisme que desitjava en la seva arribada. Tot i això, diumenge va ser titular contra el Castellón en un partit discret per part del valencià, que espera tenir continuïtat a les alineacions de Xavi Bartolo.Giner va fitxar pel conjunt tarragoní durant l’estiu del 2013. Va arribar procedent de l’Olímpic de Xativa on, en Lliga, havia jugat 37 enfrontaments. O sigui, va ser protagonista en gairebé tots els enfrontaments. A Tarragona, en la seva primera etapa, va anar de més a menys. Va estar durant quatre anys al Nàstic. Concretament, tres temporades i mitja, entre les quals va sumar 79 enfrontaemnts de Lliga i va marcar tres gols. Després, va marxar al Mallorca, on va jugar una temporada i mitja i, la darrera mitja, va defensar els colors de l’Ibiza.