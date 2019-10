Els inicis de temporada del Nàstic acostumen a resultar complicats

Els números de l’equip de Xavi Bartolo són similars als de les tres campanyes anteriors, amb el club llavors a Segona A

Actualitzada 08/10/2019 a les 08:23

Els inicis de temporada mai han estat bons per al Gimnàstic de Tarragona. Almenys, en les darreres campanyes, quan al club tarragoní li ha costat molt arrencar, fet que ha acabat pagant amb situacions classificatòries negatives que, la temporada passada, van provocar el descens a Segona Divisió B.Diari Més ha comptabilitzat les set primeres jornades de l’actual temporada, així com de les cinc campanyes anteriors, quatre d’elles a Segona Divisió a i una a Segona B, la del darrer ascens a la categoria de plata del futbol espanyol.El Nàstic de Xavi Bartolo ha sumat sis punts en els set partits disputats fins ara o, el que és el mateix, sobre 21 punts possibles. Unes xifres massa pobres, tenint en compte que la meta no era una altra que la d’intentar ascendir de categoria. Ara bé, tots aquells que s’alarmen, que són la majoria, han de saber que en campanyes anteriors la situació va ser similar o, fins i tot, pitjor.La passada campanya, a aquestes alçades, el Nàstic havia aconseguit únicament cinc punts. José Antonio Gordillo ho va passar realment malament per, un mes després, acabar sent destituït. El Nàstic era penúltim i, amb la posterior arribada d’Enrique Martín a la banqueta, la situació no va millorar. El descens va ser inevitable i prematur i el nefast inici, pitjor que el d’enguany, va acabar desembocant en una de les temporades més desastroses que es recorden a Tarragona.Amb set jornades disputades, a la campanya 2017-18 el Nàstic havia acumulat set punts, un més que els que ara té l’equip de Bartolo. Ja feia tres partits que Lluís Carreras havia estat destituït com a tècnic grana i l’únic que va poder salvar els tarragonins va ser un final de temporada espectacular, guanyant els darrers tres duels, amb Gordillo a la banqueta.Una campanya abans, el Nàstic tenia els mateixos set punts amb set jornades disputades. O sigui, un punt per jornada. El final de campanya també va ser espectacular, amb un nou punts de nou que va deixar els tarragonins a Segona.Per a aconseguir trobar un bon record, cal remuntar-se al Nàstic de Vicente Moreno. A la temporada 2015-16, a Segona A, deu punts en set jornades i el Nàstic va acabar jugant la promoció d’ascens, que va perdre contra l’Osasuna. Un any abans, dotze punts en set jornades a Segona B i, aquella temporada, la història va acabar amb final feliç gràcies a l’ascens a Segona A.