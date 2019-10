Edurne Pedrol, la mundialista de pole que creix

La jove tarragonina, d’onze anys, ha competit aquest cap de setmana a Montreal i ha guanyat molta experiència

Actualitzada 08/10/2019 a les 10:31

Va canviar

Edurne Pedrol Espinosa és una jove que ha trobat fa pocs mesos la millor manera d’exercitar-se i de trobar una alternativa als estudis. Als seus onze anys, aquest cap de setmana va prendre part en el Campionat del Món de Pole Sport i, tot i que no va aconseguir els millors resultats classificatòriament, va sumar una experiència més que l’ajudarà a continuar amb la seva formació de cara al seu futur.La jove va passar la setmana passada a Montreal, on les millors esportistes de la modalitat que ella practica es van donar cita. El pole sport és una activitat que es practica amb dues barres, una fixa i una altra que gira, amb un temps de tres minuts i mig i un total de nou exercicis a realitzar.Pedrol va marxar amb tota l’ambició del món. Ella competeix en la categoria elit novice, que va adreçada a joves d’entre deu i catorze anys. La seva idea, segons va assegurar a aquest diari abans d’emprendre l’aventura, era la de «finalitzar entre les deu primeres». Tot i això, no ho va poder aconseguir. La seva maduresa, però, sorprèn quan es posa a parlar d’allò que més li agrada. Tant de la seva passió per l’esport com del fet que «vull estudiar els animals en extinció de gran». Per tots aquests motius, amb la màxima normalitat reconeix després de la seva cita a Montreal que «el meu exercici no va sortir com esperava. Tot i això, estic molt contenta del meu primer Mundial».La jove tarragonina no vol abaixar els braços i s’encomana a pròximes cites, tan competitives com aquesta. Va marxar amb la seva família al Campionat del Món i tant ella com els seus estan molt satisfets de l’experiència assolida, ja que «m’ho he passat molt bé», explica orgullosa. «Les meves companyes eren molt bones i, les jutgesses, molt estrictes, però no passa res», explica la jove des de Montreal, tot finalitzant que «això m’ha servit per a, en el pròxim campionat, esforçar-me encara més i aconseguir una millor classificació». És tan gran el premi per a la jove tarragonina el fet d’haver participat en una competició d’aquest tamany que, en boca seva, deixa anar que «ha estat una experiència molt bonica i espero treballar molt durament per a poder arribar a un altre Mundial».Edurne Pedrol no practica pole sport des de petita, sinó que aquesta afició ha resultat una evolució dels seus inicis esportius. Ella mateixa explicava, abans de partir cap a Montreal, els motius de la seva elecció per aquesta modalitat esportiva: «A l’escola on ara faig plole sport, ArtMove Vila-seca, hi practicava gimnàstica rítmica. La meva professora em va recomanar que, ja que sóc flexible, tot i que encara em queda polir una mica la meva força, havia de provar pole esport. Vaig contestar que sí i, ara, he descobert que m’agrada molt».En total, Edurne Pedrol ha participat en quatre campionats d’Espanya de l’especialitat. Els darrers dos els ha guanyat i, per tant, llavors ja va demostrar les seves credencials per prendre part en un Mundial en el qual, tot i no haver assolit els resultats esperats, ha donat la cara i ha demostrat que pot competir contra qualsevol. El primer campionat d’Espanya que va guanyar va ser l’any passat, en categoria pre-novice i, el darrer, aquest mateix estiu, ja en novice, en la seva actual categoria.Ella té moltes ganes de practicar aquest esport durant molt de temps. «Espero arribar a competir fins a la categoria de Master 50», explica, ambiciosa. De moment, entrena tots els dilluns, els dimarts i els dijous de dos quarts de sis a set de la tarda per a intentar arribar el més lluny possible.