El Nàstic organitza un desplaçament per a València aquest dissabte

El partit contra el Mestalla, a les 18 hores

Actualitzada 07/10/2019 a les 19:15

El Nàstic ha decidit organitzar un desplaçament perquè els nastiquers puguin veure en acció el seu equip aquest dissabte, en la visita al camp del Valencia Mestalla.Els tarragonins jugaran contra el filial valencianista a partir de les sis de la tarda i, l’entitat, promou un viatge gràcies al qual tots aquells que ho desitgin podran gaudir del desplaçament més l’entrada per un preu de 15 euros.A banda, es podran adquirir entrades individuals a les oficines del Nou Estadi, sense bus, al preu de 3 euros. Mentre que els joves de fins a 12 anys només hauran d’abonar 12 euros del bus, ja que l’accés a la ciutat esportiva del Valencia és gratuït per als més joves.Tots els socis interessats a adquirir aquest paquet per animar a l’equip en la jornada 8 del campionat ja poden passar per les oficines del Nàstic fins al divendres a dos quarts de dues del migdia.Cal recordar que l’horari d’atenció al públic a les oficines és de nou del matí a dos quarts de dues del migdia i de quatre a set de la tarda.