Gran festa a les graderies, pels dos costats

Uns 600 aficionats del Castelló van assistir a la cita i van empènyer als seus, igual que ho van fer els del Nàstic, fins al final

Actualitzada 06/10/2019 a les 19:47

S’esperava que fos una gran festa, i així va ser finalment. Més de 4.000 persones es van donar cita al Nou Estadi per tal d’assistir a una cita de gran rivalitat que també s’havia de traslladar a les graderies i així ho va ser.Comportament impecable de les dues aficions, amb algun càntic que sempre molestava més que un altre, en un duel en el qual cada equip va tenir una part sobre la gespa (els valencians la primera i els tarragonins la segona), igualtat que es va traslladar també a les graderies.Els visitants eren minoria, però van arribar amb moltes ganes d’empènyer, i així ho van fer. Els locals, com sempre, van aixecar-se de la cadira quan l’equip els va necessitar, a excepció dels joves ubicats darrere del Gol de Muntanya, que no van cessar en els seus crits d’ànim en cap instant.Ja una hora abans del duel, centenars de persones es van aplegar als voltants del camp per a fer la prèvia d’un duel que prometia. Amenitzats amb música, com acostuma a succeir aquesta temporada una hora i quart abans de cada duel, tarragonins i castellonencs van gaudir d’un partit que va anar escalfant-se a mesura que passava la setmana i que va finalitzar amb el repartiment de punts i, segurament, cap dels dos equips content.