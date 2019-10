Brugui salva els mobles (1-1)

Errada garrafal de Bernabé en el gol del Castellón, que obliga al Nàstic a nedar contracorrent i a empatar gairebé ‘in extremis’

El Gimnàstic de Tarragona torna a punxar a casa. Després d’una mala primera meitat i d’una bona segona part, els tarragonins van rascar un punt contra un Castellón que tenia el triomf fins a cinc minuts del final gràcies a una diana de Rubén en el 69’ per culpa d’una lamentable errada de Bernabé en una entrega, que va acabar al rival.Brugui, en el 85’, va rematar una centrada lateral de Romain Habran, des de la dreta, que va aixecar la moral d’un Nàstic que va intentar-ho tot fins al final, però que va acabar deixant escapar dos punts més que el segueixen allunyant de la part alta de la taula classificatòria.Xavi Bartolo va presentar una revolució a l’onze i al dibuix. El tècnic grana va apostar per un 4-4-2 amb el mig del camp en rombe. O sigui, que els únics jugadors de banda eren els laterals, Pol Valentín i Javi Bonilla, massa sols sempre que els rivals buscaven el dos contra un per banda. Aquí va fallar molt l’equip grana, el qual no va saber interpretar l’atac rival. Ni Giner, que no arribava a la cobertura ni Petcoff, al qual també se li feia un món, van ser suficient ajuda per a uns Valentín i Bonilla que van haver de multiplicar-se.Positivament, punt i a banda el que està fent David Goldar. Si quan juga de central acostuma a ser el millor o dels millors, quan ho fa en el centre del camp, per davant de la rereguarda, també senta càtedra. Goldar, però, no pot multiplicar-se i corregir les múltiples incorreccions de Giner, Plá i Habran, que no van tenir el seu dia. Mentre que Giner ho intentava i no li sortia absolutament res, sobretot a la primera meitat, als altres dos semblava que els faltava una marxa. A l’hora de tirar enrere, els costava més que a la resta i, aquesta circumstància, tenint en compte que Pedro no estava al cent per cent per unes molèsties físiques, encara va perjudicar més a un Nàstic que va haver de celebrar que el millor a la primera meitat fos arribar al descans amb el marcador en taules.L’únic perill per part del Nàstic en els primers 45 minuts va arribar per banda dreta, amb alguna acció de Pol Valentín, com la de la mitja hora de joc, quan va marxar de la seva marca i la va servir a un Habran que, com de costum, no va encertar en la seva decisió i va regalar el xut al porter rival.Els valencians sí que van gaudir d’ocasions clares. Primer, el tarragoní Josep Calavera al quart d’hora. Va ser un tret amb cama dreta a la sortida d’un córner. Estava sol i la va envair alta. Cinc minuts després, César Díaz va rematar de cap i d’esquenes una centrada des de la banda dreta i Cubillas, en el 28’, va disparar amb cama esquerra, per sobre del travesser.Totes les ocasions eren visitants, però la més clara, amb molta diferència, va ser la de Jorge quan l’electrònic estava a punt de marcar el 45’. Jorge va rebre un refús a l’interior de l’àrea i, completament sol, va disparar contra el cos d’un Bernabé que es va trobar amb l’esfèrica i la pilota va acabar a córner. Amb el servei de cantonada va finalitzar el primer acte.El Nàstic va canviar completament a la segona meitat. Amb l’equip més ordenat, Petcoff va agafar les regnes del joc. L’argentí va posar-se l’equip a l’esquena i va demostrar que, amb un home al costat que li faci la feina bruta, és capaç de conduir a l’èxit al Nàstic.Aquest nou ordre va motivar que Habran caigués una mica a la dreta i que permutés amb un Plá que va estar molt més actiu, sobretot amb bones centrades des de la dreta. El mateix Plá va disparar als cinc minuts de la represa, un xut que va acabar a les mans del porter, però que podria haver estat encara una ocasió més clara si el 7 del Nàstic hagués vist la pujada per l’esquerra d’un Ferran Giner que ho intentava i ho intentava, però que no trobava resultat.Plá tornava a ser protagonista en el 58’, amb una ocasió generada per una passada llarga de Perone, una bona assistència al cor de l’àrea de Pedro i un xut que se li quedava tímid perquè l’esfèrica li era llunyana. La intenció del Nàstic era bona, però calia rematar la feina.Va esperar al quart d’hora del segon acte Bartolo per moure la banqueta. Lolo Plá i Ferran Giner van abandonar el terreny de joc per donar entrada a Pol Ballesteros i a Brugui. Espurna i joventut per a intentar anar a pel partit. Estava molt millor el Nàstic i més a prop del gol quan va arribar la jugada desgraciada de l’enfrontament. Bernabé s’encanta, la regala a un rival i, quan intenta reaccionar, ja havia xutat Rubén per a inaugurar el marcador. Molt injust pel que s’havia vist durant l’enfrontament.Calia remoure la cosa, acabar de sacsejar a l’equip, i Bartolo ho va fer amb l’entrada al camp de Joel Marín. El Nàstic es va bolcar completament a l’atac i, per fi, a base de fallar, va arribar un dels primers encerts de Habran. Centrada des de la dreta del futbolista del Nàstic i salta Brugui per rematar i posar dempeus el camp. A partir d’aquí, atac i gol en el qual Perone va tenir el segon, però va fallar i el duel es va quedar en unes taules que no van satisfer a ningú.Nàstic. Bernabé Barragán, Pol Valentín, Juan Rodríguez, Bruno Perone, Javi Bonilla, David Goldar, Damián Petcoff, Ferran Giner (Pol Ballesteros, 61’), Lolo Plá (Brugui, 61’), Pedro Martín i Romain Habran.Castellón. Campos, Muguruza, Héctor Verdés, Satrustegui, Víctor, Rubén (Alfredo, 87’), Carles, Josep Calavera (Gálvez, 85’), Jorge Fernández, César Díaz i Cubillas (Serra, 66’).Gols. 0-1, Rubén (69’); 1-1, Brugui (85’).Àrbitre. Raúl Martín González (Las Palmas). Va mostrar la targeta groga als locals Javi Bonilla, Ferran Giner i Lolo Plá; i al visitant César Díaz.Incidències. El Nou Estadi va acollir a 4.047 espectadors.