Bartolo: «Crec que l'empat ha fet justícia»

L’entrenador del Nàstic lamenta l’acció que va provocar el gol en contra dels seus

Actualitzada 06/10/2019 a les 19:04

L'entrenador local

Xavi Bartolo, entrenador del Nàstic, va lamentar l’empat contra el Castelló, ja que el duel podria haver acabat d’una altra manera. «Jo tampoc estic massa satisfet. Em sap molt de greu encaixar el gol com l’hem encaixat, ja que Bernabé queda molt afectat. En la primera fase del partit han estat millors. Ha estat d’anades i tornades i, potser, el plantejament inicial nostre no ha estat brillant. La posada en escena a la segona meitat ha estat força bona fins a encaixar el gol. Hem estat 25 minuts al seu camp», va valorar el tècnic després del duel.Sobre la diana encaixada, va lamentar que «quan un equip està en la nostra situació, quan encaixes un gol t’afecta sobre manera, en dinàmica positiva, aquest gol no l’encaixaríem», tot i que va opinar que «crec que l’empat ha fet justícia».Preguntat sobre si el visitant Josep Calavera, format al Nàstic, tindria lloc en el conjunt grana, va detallar que «sí, podria jugar. Està fent un bon tram inicial de temporada al Castelló. A més, és d’aquí, i s’havia parlat que tenia opcions de venir aquí, però van entrar altres jugadors de la categoria que eren interessant».Pel que fa a l’alineació que va proposar, amb els pesos pesants a l’onze inicial, Bartolo va deixar clar que han de tirar del carro, ja que «quan busques solucions a problemàtiques que tens, acostumes a posar els jugadors que creus que poden donar rendiment». També va lloar el tècnic lleidatà la tasca i el gol de Brugui, que va donar ales als seus: «No és fàcil sortir des de la banqueta i aportar. Content que Brugui hagi aportat el gol de l’empat».També va tractar el partit de Habran. L’atacant va estar completament negat, tot i que, cal dir-ho, va ser l’assistent del gol de Brugui. Bartolo va opinar que «a nivell ofensiu, quan estan les coses trencades et pot aportar alguna cosa en l’1 contra 1. A l’hora de decidir li acaba faltant una mica més de tranquil·litat». Incidint en les errades individuals, va sentenciar que «tenim una mica de por a cometre errades importants que acabin decidint partits».Per la seva banda, l’entrenador del Castellón, Óscar Cano, va dir textualment en acabar el duel que «se m’ha quedat cara de gilipollas. Hem estat molt superiors a la primera meitat».«Bernabé ha fallat una que no acostuma a fer, ja que és un grandíssim porter», va continuar i, sobre el fet de poder comptar amb Calavera, va manifestar que «us agraeixo que no us hagueu recordat d’ell. Cada passada que fa anuncia una cosa bona a qui el rep, sintetitza molt bé el joc i sempre està ben ubicat per defensar. Té un cos estrany, com el de Busquets, però sempre acaba posant la cama en el moment precís».