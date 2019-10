A arrencar d'una vegada per totes

El Nàstic de Xavi Bartolo necessita derrotar al Castellón per esvair dubtes i iniciar una nova vida; el tècnic, segurament, tornarà a jugar amb quatre al darrere

Actualitzada 05/10/2019 a les 20:10

Torna als quatre al darrere

No li val una altra cosa que no sigui la victòria a un Gimnàstic de Tarragona que rebrà aquest diumenge a les 12 hores la visita del Castellón.Serà un partit d’alta tensió, donada la rivalitat històrica entre dos equips entre els quals han saltat espurnes en els seus darrers enfrontaments. Uns 600 aficionats visitants estaran presents a les graderies del Nou Estadi per animar un equip que ha començat com un llampec i que buscarà tres punts que el mantingui a la zona noble de la taula.El Nàstic, en promoció de descens a Tercera Divisió, té la imperiosa necessitat d’arrencar el vol i és conscient que la millor manera de poder fer-ho és davant de la seva afició i contra un rival d’entitat.Un triomf esvairia alguns dels dubtes que s’han originat a l’equip, un conjunt que no rutlla i que encara no ha trobat la seva pròpia identitat.El més probable és que Xavi Bartolo torni a jugar amb quatre defensors al darrere i que enterri o, almenys, aparqui de moment la idea de jugar amb cinc a la rereguarda. La bona segona part de Lleida el passat dissabte ha motivat que Bartolo tingui clar que tornar al sistema de quatre defenses sigui la millor opció.Una altra de les coses que li va agradar al tècnic de la derrota al Camp d’Esports de Lleida van ser les prestacions de David Goldar a la medul·lar. Per tant, les opcions que l’ex del Cornellà actuï per davant de la defensa són molt elevades.Amb Bernabé a la porteria, els centrals serien Bruno Perone i Juan Domínguez, mentre que Pol Valentín, que està rendint més que Albarrán, tornaria a la dreta. Javi Bonilla és indiscutible a l'esquerra.Amb Goldar, Petcoff és indiscutible i Bartolo podria tornar a modificar el dibuix per una espècie de 4-4-2 amb Giner i Lolo Plà en un rombe a la zona de mitjos. A dalt, Pedro Martín, amb molèsties, jugarà sí o sí, i l’acompanyaran o bé Pol Ballesteros o Romain Habran. El primer s’ho està guanyant a pols i, el segon, si havia de ser l’estrella, ho ha de demostrar ja.