Pedro és dubte pel partit contra el Castelló

Bartolo diu que l’equip ha preparat a consciència la jornada per trobar «els pocs punts dèbils» del rival, invicte en la competició

Actualitzada 04/10/2019 a les 13:58

Sanció a Pereira: «sanció absolutament exagerada»

Pedro és dubte per al partit de diumenge al Nou Estadi que enfrontarà el Nàstic amb el Castelló. Així ho ha explicat el tècnic grana, Xavi Bartolo, que ha explicat que el jugador arrastra molèsties des del matx contra el Cornellà. Segons l’entrenador, el jugador no va arribar al 100% de les seves condicions al darrer partit contra el Lleida i aquesta setmana ha estat una mica apartat de la dinàmica per aquestes molèsties. És per això que posa en dubte que pugui jugar el diumenge, tot i que «no està descartat».Bartolo ha explicat que «l’equip ha preparat a consciència el partit contra el Castelló per trobar-li els pocs punts dèbils que té». Es tracta d’un equip que encara no ha tastat la derrota en la competició, ja que ha encaixat tres victòries i tres empats. L’entrenador destaca que és «un equip difícil i ben col·locat» però afirma que, tot i que vindrà molta afició rival i els grana encara no han guanyat al Nou Estadi, «no hi ha més pressió que sempre perquè juguem a casa i esperem que els nostres jugadors estiguin en bones condicions».Respecte als resultats del Nàstic fins a dia d’avui a la Lliga, el tècnic insisteix que hi ha hagut errors que han fet que «en poc ens han generat moltíssim» i han sortit massa penalitzats. Assegura que el «run-run extern» sobre la seva feina com a entrenador després de la derrota contra el Lleida «no m’afecta perquè no segueixo massa l’entorn» i explica que «les dinàmiques negatives es canvien a través de resultats».Xavi Bartolo ha titllat d’«absolutament exagerada» la sanció de quatre partits imposada a Jonathan Pereira. Segons recollia l’acta arbitral, el jugador li va dir a l’àrbitre, des de la banqueta, «Eres un cabrón», discutint una de les seves decisions i això ha desencadenat la sanció. L’entrenador diu que «no recordo haver sentit aquestes paraules» i que «el que semblava una amonestació ha acabat sent una expulsió de quatre partits».