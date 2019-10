L'Escola del Vent d'Estrop Vogadors de Cambrils està a ple rendiment

L’entitat consolida la seva Escola de Rem per a nens i nenes dels deu als quinze anys

Actualitzada 04/10/2019 a les 11:37

Aplaudeixen la iniciativa

La Torre del Port de Cambrils va acollir durant el migdia d’ahir la presentació pública de l’Escola de Rem del club Vent d’Estrop Vogadors de Cambrils, una iniciativa que van posar-se en marxa l’any passat i que s’ha consolidat enguany gràcies al gran ventall d’activitats que proposa per al públic jove.El responsable de l’escola, Eloi Giménez, va demostrar la seva satisfacció pel que fa a la resposta que ha tingut aquesta iniciativa entre els escolars, els quals han acollit de bona gana les activitats que es proposen a l’entitat cambrilenca. Per a Eloi Giménez, el rem és un esport d’equip que, a banda de la seva vessant esportiva, també ajuda als joves i adolescents a entendre millor l’esforç col·lectiu.Cal recordar que aquesta escola està adreçada a nenes i nens des dels 10 als 15 anys, és a dir, a les categories aleví, infantil i cadet. En aquests moments són una quarantena els que hi participen.A l’acte hi van fer acte de presència el secretari general de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, Gerard Martí Figueras; l’alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza; la regidora d’Esports, Natàlia Pleguezuelos; el vicepresident de la Federació Catalana de Rem, Eloi Giménez; i el president de Vent d’Estrop, Carles Anguera. Tots ells van posar de manifest l’encert que ha tingut l’entitat de la ciutat de Cambrils a l’hora de posar en marxa una escola que ofereix servei a un bon nombre de joves en edat encara adolescent.En les seves intervencions l’alcaldessa i el secretari general van aprofitar per donar suport a aquesta iniciativa esportiva que referma l’aposta de Vent d’Estrop per l’esport base.Carles Anguera va destacar també en el seu torn de paraula l’esforç que està realitzant el club per fer d’aquesta escola de rem un referent pel futur del club i a la vegada un espai de relació actiu per joves i adolescents interessat en el rem.