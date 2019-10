Jonathan Pereira assegura que no va insultar a l'àrbitre durant el partit contra el Lleida

El jugador grana ha estat sancionat amb quatre partits

Actualitzada 04/10/2019 a les 15:19

Jonathan Pereira ha recalcat que mai va insultar a l'àrbitre assistent durant la primera meitat del Lleida-Nàstic del passat cap de setmana, fet que li ha comportat que el Comitè de Competició de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) l'hagi sancionat quatre partits. Segons l'acta de arbitral, aquesta recollia que el jugador li va dir a l’àrbitre «Eres un cabrón», discutint una de les seves decisions.El davanter del Gimnàstic de Tarragona en un comunicat ha titllat la situació d'«injusta». Pereira assegura que en les seves 14 temporades i més de 400 partits disputats al futbol professional, només ha estat expulsat el terreny en tres ocasions per accions produïdes durant l'enfrontament i «mai per faltar-li el respecte a un àrbitre o a un company de professió».El grana considera que la seva expulsió es va produir «sense motiu justificat» i imputant-li unes paraules contra un dels àrbitres assistents «que puc assegurar que mai vaig pronunciar», assegura.Jonathan Pereira explica com van passar els fets, dels quals assegura que van ser testimonis tots els companys de la banqueta. Davant una acció on la pilota va vindre a colpejar la mà d'un rival segons el judici del davanter, va exclamar dirigint-se a l'assistent «Así como la veo yo, la ves tú, es mano, la tienes que pitar...», per la qual cosa aquest va cridar a l'àrbitre principla demanant que l'amonestessin. A lo que Pereira va recriminar «...¿Que me amoneste...?», fet que va comportar la seva expulsió del camp.El jugador confessa que al veure l'acta arbitral on figurava que li havia dit «Eres un cabrón», «la meva sorpresa es va convertir en una gran indignació i ràbia». Pereira assegura que es troba en una «situació d'indefensió», ja que no té forma de demostrar com van succeir els fets.Pereira lamenta que s'hagi «tacat» la seva trajectòria professional i que això «afecti» d'alguna manera al seu club, el Gimnàstic de Tarragona, per aquests fets que van passar el cap de setmana passat al Camp d'Esports del Lleida.El jugador ha finalitzat el comunicat desitjant-li a l'àrbitre assistent interpelat que «mai hagi de passar per una situació flagrant d'indefensió com la que, actualment, estic passant jo». A més a més de demanar disculpes al club grana i a la seva afició pel «perjudici causat».