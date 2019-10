El Ral·li Costa Daurada Legend farà de Reus el centre del món del motor

La competició es disputarà els dies 8 i 9 de novembre i tindrà la plaça Llibertat de la capital del Baix Camp com a epicentre de la prova

Actualitzada 04/10/2019 a les 12:59

Tram en bucle al Molar

Durant dues jornades Reus tornarà a ser el centre del món de l’esport del motor a les comarques tarragonines amb la disputa de la cinquena edició del Ral·li Costa Daurada Legend Reus el 8 i 9 de novembre. La cita arribarà dues setmanes després d’haver-se disputat, pràcticament per les mateixes carreteres, la cursa puntuable per al campionat del Món de ral·lis WRC i ho fa amb una trajectòria més que consolidada en l’àmbit nacional i cada vegada amb més reconeixements a escala internacional.L’organització de la prova correspon a l’Escuderia Baix Camp (EBC), que compta amb la col·laboració de diversos clubs del territori i el patrocini de l’Ajuntament de Reus, Visit Reus i La Fira Centre Comercial. L’edició d’enguany mantindrà l’epicentre esportiu a la plaça de la Llibertat, que l’any 2018 ja es va estrenar com a parc tancat i com a punt de sortida i d’arribada dels participants. Enguany, a més, aquest espai veurà reforçada la seva condició de centre neuràlgic de la prova i de l’espectacle que envolta les dues jornades de cursa.El gran atractiu del Ral·li Costa Daurada Legend Reus és que reuneix cotxes habitualment molt difícils de veure en competició, protagonistes en el passat de ral·lis tant en l’àmbit nacional com en l’internacional. Les inscripcions per als participants es van obrir fa unes setmanes i avancen a bon ritme, tant pel que fa a vehicles de velocitat com de regularitat. En total es convoquen quatre categories: Velocitat per a Històrics i Clàssics, amb homologació fins al 1993; Regularitat Súper Sport, 70 km/h, cotxes de 20 o més anys d’antiguitat; Regularitat Sport, 55 km/h, cotxes de 20 o més anys d’antiguitat; i Mític Stars, cotxes de competició pura de tota mena, com a exhibició.Les principals novetats pel que fa al recorregut seran un inèdit i espectacular tram en bucle al Molar (Priorat), en el qual els espectadors podran gaudir dels metres inicials i dels finals sense canviar d’ubicació, així com dos nous trams que fins ara mai s’havien utilitzat en aquesta cita. La prova està programada a doble jornada, amb 14 especials en carretera tancada. Les primeres quatre es disputaran en horari de tarda i nit el divendres 8 de novembre, mentre que les altres deu especials es correran íntegrament el dissabte 9, totes amb llum de dia i amb reagrupament a Falset. En total s’han programat més de 140 quilòmetres cronometrats en un recorregut total de més de 480 quilòmetres.El Ral·li Costa Daurada Legend Reus és una de les proves més esperades del calendari i destaca per la seva vocació i projecció internacional. Entre els seus principals al·licients hi figura el fet de compartir alguns dels mítics trams mundialistes, a més d’aportar a la zona tot l’ambient de la creixent afició als automòbils clàssics esportius, una modalitat esportiva amb una forta personalitat pròpia destinada a gent apassionada de proves automobilístiques de prestigi en les quals evolucionar amb vehicles que formen part de la història.