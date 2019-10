El Nou Estadi es prepara per rebre un Castelló que vindrà amb tota l'artilleria

S’esperen uns 600 aficionats en un partit calent per l’historial entre els dos conjunts, que sempre han mantingut una gran rivalitat

Actualitzada 04/10/2019 a les 08:10

Dues situacions molt diferents

Partit d’alta tensió el que es viurà aquest diumenge al Nou Estadi entre el Gimnàstic de Tarragona i el Castellón. La rivalitat entre aquests dos equips ve de molt lluny i, com és habitual en els darrers enfrontaments entre aquests dos equips, salten espurnes cada vegada que coincideixen en un duel.L’afició del Castelló estarà, i molt, present al camp tarragoní. El fet que Tarragona estigui relativament a prop i que tenen ganes de reviure aquells duels de tanta rivalitat ha provocat que, de moment, ja s’hagin venut unes 400 entrades a l’afició visitant. Les previsions des del Nàstic són que s’incrementin fins a 600 i que, per tant, bona part dels aficionats al Nou Estadi seran visitants.El club tarragoní ha pres la determinació, a causa de l’afluència de públic, de reforçar la vigilància i de demanar més agents de Mossos d’Esquadra per poder vetllar per la seguretat de tothom que assisteixi al partit.A causa de l’esmentada rivalitat i també de la gran importància que té el partit per a l’afició local, també s’espera una bona acollida per part de l’afició local. Tots aquests condicionants deixen entreveure que la de diumenge podria ser l’entrada més important en el que va de temporada.La ubicació de l’afició visitant serà el Gol Visitant i possiblement una bona part de la zona de Preferent. Segurament, també hi haurà alguns aficionats del Castelló que estaran entre el públic del Nàstic, ja que qualsevol que passi per oficines pot adquirir un tiquet fins moments abans de l’inici del partit.L’ambient serà el de les grans cites. Com sempre ve succeint durant els partits a casa aquesta temporada, una hora i quart abans del partit hi haurà actuació musical a la part del Gol de Mar on, poc a poc, anirà arribant la gent per fer ambient.Dues penyes del Castelló que han confirmat la seva assistència són Front Orellut i Barricades, les quals intentaran fer el màxim soroll possible ja moments abans que comenci l’enfrontament.Des del club grana espera que ambdues aficions estiguin a l’alçada de l’enfrontament i que el partit sigui simplement això: futbol.Esportivament parlant, Nàstic i Castelló semblen viure en mons diferents. Els tarragonins, decebedors en l’inici del campionat, viuen amb cinc punts a la posició de promoció de descens a Tercera Divisió. Per la seva banda, els valencians són quarts, amb dotze punts, estan en zona de promoció d’ascens i, a més, disten a un únic punt del líder Andorra.Les sensacions que han deixat un equip i l’altre també són molt diferents. Mentre que el Nàstic no ha trobat el seu rumb i no acaba de demostrar superioritat envers rivals amb pressupostos molt inferiors, el Castelló està demostrant un gran poder en totes les seves línies.En el centre del camp, hi destaca el tarragoní Josep Calavera. Format al Nàstic, no va tenir cap oferta dels tarragonins i va marxar a Castelló, on s’ha convertit en titular indiscutible. A dalt, César díaz, el Rooney de Castelló, amb quatre dianes, i Cubillas, gran golejador, són els dos perills a tenir en compte.