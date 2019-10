Quatre partits de sanció a Jonathan Pereira

El jugador va ser expulsat des de la banqueta durant la primera meitat del Lleida-Nàstic del passat cap de setmana

Actualitzada 02/10/2019 a les 20:53

No solucionaria res

Va aportar perill

Jonathan Pereira estarà quatre partits sancionat després de la decisió que va prendre ahir el Comitè de Competició de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).El davanter del Gimnàstic de Tarragona va ser expulsat en el transcurs de la primera meitat del partit disputat pels tarragonins al Camp d’Esports de Lleida (1-0). Pereira no era al camp, ja que va veure la cartolina vermella directa mentre era a la banqueta. El jutge de línia va escoltar alguna cosa que no li va agradar, va cridar immediatament a l’àrbitre i, tot seguit, Pereira va haver de marxar del camp.Més problemes els que s’acumulen a un Nàstic que no podrà comptar amb un dels futbolistes que havia de ser franquícia a Tarragona.Jonathan Pereira va veure com l’expulsaven quan mancaven set minuts per a la finalització de la primera meitat del duel disputat a la Terra Ferma. Segons recollia l’acta arbitral, el jugador li va dir a l’àrbitre «Eres un cabrón», discutint una de les seves decisions. Competició no ha tingut perdó i ha pres la determinació de sancionar al jugador amb un càstig de quatre enfrontaments, el que provocarà que no pugui estar disponible durant el pròxim mes de Lliga.Aquest és un contratemps més per a un Xavi Bartolo que no va precisament sobrat d’efectius. Actualment, l’equip té tres baixes per lesió, com són les del centrecampista Javi Márquez, l’extrem Pol Prats i el punta Gerard Oliva. Amb la de Pereira, ja en seran quatre i, per tant, les possibilitats a l’hora d’escollir a futbolistes minven radicalment.Pereira, tot i ser el futbolista amb més cartell de l’equip, no estava gaudint de l’inici de temporada desitjat. Ara, a més, aquests quatre partits l’impediran poder participar en un moment clau de la temporada, en el qual Bartolo necessita de tots els seus jugadors per a intentar remuntar el vol.Tot i la dura sanció, el Nàstic no té previst realitzar cap tipus de reclamació. Per tant, el club no recorrerà i Jonathan Pereira s’haurà de conformar amb aquests quatre partits.El club entén que contrariar la decisió arbitral no serviria absolutament per a res, ja que no hi ha cap forma de demostrar que Pereira no va dir allò que el col·legiat va reflectir a l’acta.L’expulsió de Pereira va deixar molt tocat a l’equip. Després d’una nefasta primera meitat, el Nàstic necessitava de mossegada ofensiva en el segon acte, però sense el gallec disponible, les possibilitats eren menors. Els tres canvis que va decidir realitzar Xavi Bartolo van ser les entrades de Pol Valentín, Romain Habran i Lolo Plá. Cap d’aquestes modificacions va sorgir efecte, com ho podria haver estat la incursió al camp d’un Pereira que sí que ha ajudat a revolucionar altres enfrontaments.Concretament, va ser el duel que van disputar Gimnàstic i Cornellà al Nou Estadi de Tarragona, fa tot just dues jornades, enfrontament que va acabar empatat a dos gols i en el qual el gallec va entrar a deu minuts del final. Segurament, va ser el futbolista que més perill va aportar per part dels tarragonins.