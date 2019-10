L'onzè Ral·li la Pineda platja escalfa motors per a la cita de dissabte

La sortida serà a dos quarts d’una des del carrer Pau Casals i la cita constarà de tres trams

Actualitzada 02/10/2019 a les 12:16

Una vegada més, l’Escuderia Costa Daurada es disposa a realitzar una prova dins del marc del campionat català de ral·lis d’asfalt, la qual espera aplegar un gran nombre de públic, en consonància amb l’espectacularitat de la citat. Aquest any per tal de millorar la convivència amb el veïnat afectat o els pagesos, des de l’organització han pres la determinació d’intercanviar les dates del Ral·li Valls pel Ral·li la Pineda. Aquest segon és que aquest cap de setmana ocupa el calendari sobre les quatre rodes al Camp de Tarragona.Aquesta edició compta amb gairebé 60 quilòmetres cronometrats i una norantena de vehicles inscrits, deu campionats en joc, i uns paisatges amb unes carreteres úniques.La prova s’iniciarà amb la cerimònia de sortida a dos quarts d’una del migdia des del carrer Pau Casals de la Pineda Platja, constarà de tres trams que es realitzaran dues vegades; Colldejou, Serra d’Almos i finalment Coll d’Aumet, finalitzant amb l’entrega de trofeus a dos quarts d’onze de la nit al mateix podi.Des de l’organització es demana previsió, ja que la carretera es talla al transit una hora abans del primer participant, hora en la qual s’aconsella tenir el lloc a punt. «Seguir els consells dels membres de l’organització és fonamental, una persona que no corregeixi la seva posició pot comportar l’anul·lació del tram», expliquen els organitzadors, que sentencien que «no per estar més a prop de l’asfalt es veu millor».