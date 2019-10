Oficial: el Reus B ja no existeix

Competició s'ha reunit aquest dimecres per prendre la decisió

Actualitzada 02/10/2019 a les 21:35

El Comitè de Competició de la Federació Catalana de Futbol (FCF), que està reunit aquest dimecres, exclourà el Reus B després de les seves dues incompareixences i dels dos ajornaments en les quatre primeres jornades del campionat de Lliga de Primera Catalana.D'aquesta manera, el CF Reus es quedarà sense cap representant en competició i, per tant, perdrà tant la Segona Divisió B, com la Tercera Divisió i ara la Primera Catalana, per culpa de la nefasta gestió dels seus dirigents, que han portat al club a l'abisme.Al llarg d'aquesta tarda, l'FCF ha comunicat a l’entitat de la capital del Baix Camp l’expulsió del Reus B pels motius anteriorment esmentats.A més, si el CF Reus no paga els 221.000 euros pendents amb la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), tampoc podrà competir la temporada vinent ni a Segona Catalana ni a Tercera Catalana. Aquestes són les dues categories on els tocaria jugar després de la sanció d'aquesta temporada. O sigui, que si el propietari del club, Clifton Onolfo, no abona la quantitat esmentada, durant els pròxims anys el CF Reus Deportiu no podrà competir sota aquest nom, una circumstància que encara remataria més i deixaria més tocada una ciutat que, en els darrers anys, ha gaudit de futbol de qualitat.La Federació Catalana de Futbol ha enviat un comunicat, just abans de les nou, on confirmava la notícia avançada per Diari Més i donava per finalitzada la participació dels reusencs en competició aquesta temporada.En l’esmentat comunicat, l’FCF ha detallat que, «per la segona incompareixença en els partits de lliga a Primera Catalana, el Comitè de Competició d’aquesta categoria ha exclòs el filial del CF Reus Deportiu de la competició». D’aquesta manera, «el CF Reus Deportiu B ha quedat exclòs de la competició per la seva segona incompareixença, dins de la mateixa temporada, als partits de lliga de la Primera Catalana. Per aquest motiu, s’ha acordat excloure’l del campionat amb les conseqüències previstes als articles 294 i 288 del Reglament General».