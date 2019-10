Óscar Sanz, primer 'millenial' a debutar amb el primer equip del Nàstic

El futbolista va ser titular a Lleida i va jugar bé, tot i que finalment va ser substituït

Enmig de la depressió que va suposar la derrota a la Terra Ferma, el Gimnàstic de Tarragona va ajudar a comptar amb una efemèride que el perseguirà durant els pròxims anys.Óscar Sanz és el primer millenial que juga amb la samarreta del primer equip grana. O sigui, que és el primer jugador nascut a l’any 2.000 o posterior que es vesteix la samarreta del primer equip grana.Sanz, format a la pedrera del Nàstic, ja va militar la passada temporada al filial CF Pobla de Mafumet, on va combinar titularitats amb suplències, ja que encara s’estava formant. Enguany, tenint en compte les necessitats del primer equip, ha fet el salt més aviat del que es pensava inicialment.Javi Márquez està lesionat, Viti no està rendint tal com s’esperava d’ell i Damián Petcoff està en baixa forma. Així doncs, Xavi Bartolo, entrenador del primer equip, ha hagut de buscar solucions. La primera va ser Jorge Carreón, que ja ha tornat a la Pobla. La segona, és un Óscar Sanz que va acabar sent substituït a l’inici de la segona part a Lleida.