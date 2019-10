Les vaques sagrades no apareixen

Futbolistes del Nàstic cridats a ser referències com Pereira, Habran, Plá o Petcoff, per un motiu o un altre, no estan a l’altura

Actualitzada 01/10/2019 a les 08:07

Jonathan Pereira

El «crack» que no arrenca

Els jugadors que estaven cridats a ser les màximes referències al Gimnàstic de Tarragona 2019-20 no han donat la talla en aquest inici de temporada. L’equip és en posició de promoció de descens, suma cinc punts de divuit i, el que és pitjor, ja dista a set punts de la quarta plaça, la mínima que s’havia fixat com a objectiu l’entitat que presideix Josep Maria Andreu.Hi ha futbolistes que havien de ser (i que s’espera que ho acabin sent) alguns dels referents d’un equip que no acaba d’arrencar i que ja ha vist com les presses s’han instal·lat i que no marxaran fins que els resultats acompanyin.Entre d’altres, hi apareixen Damián Petcoff, Lolo Plá, Romain Habran o Jonathan Pereira. Per un motiu o per un altre, cap d’aquests jugadors ha rendit com s’esperava d’ells. Ara bé, també n’hi ha molts d’altres com Juan Domínguez o Ferran Giner que no estan tenint ni el rendiment esperat ni la participació que es podia preveure d’ells.La majoria de futbolistes han decebut pel seu rendiment personal, situació que ha perjudicat, i molt, a un equip que no troba el seu rumb i que, en molts moments sobre la gespa, fa la sensació que s’ha quedat sense ànima.Quatre dels jugadors dels que més s’esperava i que, ara mateix, estan decebent, són els anteriorment esmentats. Damián Petcoff havia de ser l’ànima de l’equip. El Nàstic va realitzar un gran esforç per a fer-se amb els seus serveis. Altres equips també volien comptar amb el centrecampista, després de la gran temporada que va realitzar al Badajoz, en el grup quart de Segona B. N’hi havia molts que, fins i tot, feien un símil amb el David Rocha del Nàstic a la categoria de bronze del futbol espanyol, un futbolista que va ser capaç de posar-se a l’equip a l’esquena i de ser el comandant del centre del camp grana.Les prestacions de Petcoff han estat més que limitades. O bé no està bé físicament, o alguna cosa li passa, ja que en moltes compasses dels partits el futbolista sembla que vagi amb el fre de mà posat. En comptes d’estar omnipresent a la medul·lar, és un jugador que sembla que li costa molt cobrir els espais i que, en moltes ocasions, li crema la pilota als peus. Tothom al club sap que Petcoff pot donar molt més i, el futbolista, segurament també n’és conscient. Ara bé, la situació de l’equip no ajuda gens i que no carburi el centre del camp no és culpa tan sols de Damián Petcoff, sinó que tots els jugadors en són responsables.El cas de Jonathan Pereira es podria tractar d’Expedient X. Possiblement, és el futbolista que cobra més de la plantilla. Mai, abans d’aquesta temporada, havia trepitjat la Segona Divisió B, ja que sempre havia militat a Primera o a Segona A. I, a Tarragona, ha passat a ser un futbolista més. O encara pitjor, un suplent amb una mínima transcendència a l’equip.Sis partits s’han disputat fins ara en el grup tercer de Segona B i, entre tots ells, Pereira ha disputat tan sols 60 minuts. Van ser mig centenar en la jornada inaugural, contra el Llagostera (1-3), i deu en el darrer partit al Nou Estadi, davant del Cornellà (2-2). Algun motiu hi deu haver perquè Xavi Bartolo no compti amb un jugador que ha de marcar les diferències i que, de moment, no ha pogut demostrar la seva vàlua. A més, Pereira va ser expulsat durant el Lleida-Nàstic d’aquest passat dissabte. El futbolista ni tan sols havia saltat a la gespa quan, a set minuts del descans, va veure com li mostraven el camí dels vestidors per, segons l’acta arbitral, insultar a l’àrbitre assistent.Altres dos futbolistes que no han complert amb les expectatives són Lolo Plá i Romain Habran. Plá, que també és una de les fitxes elevades de la plantilla, no ha estat capaç de trobar el seu lloc en el dibuix de Xavi Bartolo. Plá és un polivalent futbolista ofensiu que pot actuar en qualsevol de les tres posicions d’atac, però al Nàstic no ha estat capaç de trobar el seu lloc a la davantera. Sempre ha hagut d’actuar en el centre del camp per les necessitats del moment i mai ha gaudit de la continuïtat que se li reclamava. 158 minuts, repartits en quatre enfrontaments, són les pobres estadístiques d’un futbolista que no troba el seu lloc a Tarragona.Romain Habran va ser catalogat com el «crack» de l’equip quan va ser presentat com a nou futbolista del Gimnàstic de Tarragona, aquest passat estiu.Va venir procedent del Paris Saint Germain amb ganes de menjar-se el món. Va deixar bones sensacions durant el duel inaugural del campionat, ja que va ser l’únic futbolista que es va lliurar de la crema contra el Llagostera (1-3). Ara bé, els seus moviments, la seva disposició tàctica i la seva incapacitat per crear perill l’han convertit també en un suplent habitual. Surt a les segones meitats quan l’equip ha de remuntar i no té el pes específic que se li reclamava en el moment de fitxar-lo.