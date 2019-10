El Nàstic compta amb 5.521 socis entre renovacions i noves altes

Tots ells han gaudit d’una reducció del 20% dels preus i també s’ha creat el premi a la fidelitat

Després de completar-se tres mesos des de l’inici de la campanya d’abonaments 2019-20, l’entitat grana ha registrat un total de 5.521 socis entre renovacions i noves altes pel present curs a la Segona Divisió B, segons va manifestar el club mitjançant un comunicat.Les oficines del Nàstic i la Botiga-Museu de l’Avinguda Catalunya han estat els punts d’atenció als socis que un any més mostren el suport incondicional al seu equip. Tots ells amb ADN Nàstic. Aquest ha estat el lema escollit per la campanya de socis estiu. El carnet dona accés als dinou partits oficials que el conjunt grana disputarà com a local al Nou Estadi durant aquesta temporada al grup III de la categoria de bronze.Cal recordar que tots els socis han gaudit d’una reducció del 20% en els preus. I com a novetat d’aquest any s’ha creat el premi a la fidelitat, que en cas d’ascens a Segona A i assistir a un mínim de 16 partits disputats al Nou Estadi, permetria descomptar-se el preu de l’abonament d’enguany al de la temporada 2020-21. Els canvis més destacats en la campanya han estat la promoció del pack familiar, que ha permès a un total de 675 socis beneficiar-se d’un preu reduït pels seus familiars.