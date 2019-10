El Barça Academy comença la nova temporada al camp de Mas Iglesias, a Reus

És el catorzè any consecutiu que es realitza aquesta acadèmia formativa al Camp de Tarragona i ja en fa set que estan establerts en aquest estadi

Actualitzada 01/10/2019 a les 10:49

Tres tornejos

El camp de Mas Iglesias va acollir ahir l’inici de la temporada del Barça Academy Perfeccionament de la seu del Camp de Tarragona que enguany arriba ja a la catorzena edició i, la meitat, s’han realitzat a la capital del Baix Camp. Abans d’arribar aquí, aquesta acadèmia formativa va passar pels camps de Torreforta, La Floresta i Constantí.La jornada d’ahir va servir de portes obertes per aquells que encara no coneixien el Barça Academy poguessin entrenar un dia sota les ordres dels diferents entrenadors i decidir si volen repetir l’experiència o no. En concret, «aquests entrenaments serveixen per millorar la capacitat cognitiva dels jugadors i aspectes individuals», explica Agustí Zaera, coordinador de la seu del Camp de Tarragona. Les jornades s’allarguen en 32 sessions que tenen lloc cada dilluns de 17.45 a 19.15 h. i van lligades amb el calendari escolar, de tal manera que si un d’aquests dilluns és festiu, la sessió s’ajorna per al següent.Els entrenaments estan oberts a jugadors de 6 a 14 anys i també per a jugadores i, tot i que la jornada de portes obertes va realitzar-se ahir a la tarda, des del Barça Academy permeten que qualsevol jugador que vulgui anar a provar algun dia, ho pot fer de manera gratuïta i, d’aquesta manera, saber si l’experiència li agradarà o no abans de realitzar el corresponent pagament. Els jugadors que participen en aquests entrenaments, es reparteixen amb els diferents entrenadors en funció de la seva edat i els porters tenen un entrenament específic amb un entrenador de porters.«El Barça el que pretén, a banda de fer barcelonisme i expandir marca, és donar l’oportunitat a aquells nois que no siguin de l’àrea metropolitana de Barcelona fer un entrenament amb metodologia Barça», argumenta Zaera qui afegeix que «això s’ha externalitzat arreu de Catalunya però ara també hi ha centres de perfeccionament a les Illes Balears, Pamplona i Canàries». «El nostre objectiu és, simplement, millorar el jugador com a individu», expressa el coordinador de la seu del Camp de Tarragona.A banda d’aquestes 32 sessions que realitzen els dilluns des de setembre fins a finals de juny, els nois que s’apunten al Barça Academy també poden gaudir de diferents competicions al llarg de l’any. Aquests tornejos que es realitzen cada any són el de final de temporada, el de Nadal i el de Setmana Santa. El torneig de Nadal és una competició que se celebra a Barcelona i hi participen les diferents seus del Barça Academy de Catalunya. El torneig de final de temporada també va destinat a totes les acadèmies catalanes però es disputa a Lleida. Finalment, el torneig de Setmana Santa també té lloc a Barcelona però, a banda de les seus catalanes, també incorpora totes les internacionals com poden ser les de Brasil, Japó, Estats Units, etc. Tots aquells que vulguin apuntar-se al Barça Academy poden fer-ho a través del correu administacio@fcbtecnificacio.cat o al telèfon 605 995 166.