El CBT aconsegueix la primera victòria al Serrallo

David Fernández va ser el millor jugador del partit, amb 18 punts (4 triples) i 19 de valoració

Actualitzada 29/09/2019 a les 09:57

L’Ibersol CBT s’ha anotat la primera victòria al Serrallo i la segona consecutiva del curs. Els blaus van anar sempre per davant en el marcador i van mostrar una gran solidesa defensiva. Això els va permetre poder gestionar en tot moment la renda per emportar-se finalment el triomf per 75 a 55. David Fernández va ser el millor jugador del partit, amb 18 punts (4 triples) i 19 de valoració.El partit es posava de cara només començar amb sis punts consecutius de Torres, per donar el primer avantatge als blaus. El rival no perdia la cara al partit i aconseguia també sis punts per forçar la igualada. Amb el 6 a 6 se succeïen els errors als dos costats de la pista i les defenses es feien més fortes. Dani Fernández anotava el primer triple del partit per decantar de nou la balança (11 – 8) i Pape Mbaye ho rematava minuts després també des de la línia de tres (16 – 10). El darrer minut i mig del quart, sense ritme i amb moltes aturades, servien perquè l’Ibersol CBT augmentés en dos punts la diferència (19 – 11).Els blaus iniciaven els següents deu minuts amb molta més intensitat. Un 4 a 0 de l’equip Berni i les pilotes que robaven al rival forçaven el temps mort visitant. La concentració en defensa seguia sent la base dels blaus en aquest quart, ja que mantenien el rival amb només 16 punts mentre a l’altre costa David Fernández sumava dos triples consecutius (31 – 16). Això suposava un punt d’inflexió per al Barberà, que reaccionava i retallava diferències amb bones transicions i un joc efectiu (36 – 31). L’encert del rival feia que els blaus es precipitessin en la presa de decisions però, tot i això, augmentaven en dos punts la diferència al descans (38 – 31).La represa també afavoria els interessos de l’equip de Berni Álvarez, que ràpidament tornava a recuperar una renda de deu punts. David Fernández dirigia els seus per seguir augmentant la diferència entre els dos equips i la solidesa defensiva seguia sent la clau del bon avantatge del que gaudia l’Ibersol CBT (52 – 35). El Barberà pujava la defensa a tota la pista com a via per intentar apropar-se als blaus, i ho aconseguien tímidament. Però Rubén Llanos s’inventava un triple sobre la botzina que posava de peu el Serrallo i deixava un resultat de 57 a 43 en finalitzar-se el tercer quart.Un triple de Tugores en obrir-se el darrer quart encarrilava el partit per a l’Ibersol CBT (62 – 45). Tot i això, els tarragonins seguien sense trencar definitivament el partit i mostrant-se dubitatius en alguns compassos. El Barberà però, tampoc era capaç d’aprofitar les imprecisions blaves, fins que David Fernández tornava a anotar un triple per calmar l’ansietat del seu equip (67 – 45). Les escomeses dels visitants resultarien sent totalment improductives, i el partit finalitzava amb un resultat de 75 a 55.