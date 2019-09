Xavi Bartolo: «L'actitud de la segona meitat ha estat diferent»

El tècnic del Nàstic, preocupat per la primera part dels seus a Lleida

Xavi Bartolo, entrenador del Nàstic, ha lamentat la derrota dels seus a Lleida. Sobre els nefastos primers 45 minuts, el lleidatà ha apuntat que «no sé què ha passat a la primera meitat. Sense entra en els canvis tàctics, ens han superat en els duels individuals. El Lleida jugava amb un nivell superior al nostre en molts aspectes i, així, el més normal és que l’equip rival t’acabi superant. Hem perdut els duels individuals, i això ens ha penalitzat molt. Els jugadors estaven avisat d’aquesta faceta del Lleida».Tot i això, Bartolo ha reconegut una millora en el segon acte: «A la segona meitat l’actitud ha estat diferent. Possiblement, a la segona meitat hem fet alguna cosa més per a aconseguir alguna cosa més positiva. Hem vist un Nàstic millor, que ha intentat donar-li la volta al marcador. Hem tingut oportunitat clares per a aconseguir l’empat, però es tracta de tenir encert a les àrees i no n’hem tingut». «Ens continuen penalitzant aquestes fases del partit on ens costa entrar», ha continuat Bartolo.«Em preocupa la primera meitat», ha insistit l'entrenador, qui també ha parlat sobre si la plantilla està capacitada per a assolir les metes o no. «No sé si li falta qualitat. Portem sis jornades i, si mirem els punts, no estem a l’alçada de les expectatives que hem generat», ha argumentat en aquest sentit.