Marta Galimany, setzena a la marató de la supervivència

La vallenca es classificarà pels Jocs Olímpics si aconsegueix la mínima a Doha

Actualitzada 29/09/2019 a les 00:40

Galimany, satisfeta

La keniana Ruth Chepngetich, tercera en el ránking mundial de tots els temps, va conquerir a la caldera de la badia de Doha la marató de la supervivència i es va penjar de matinada la primera medalla d'or dels XVII Mundials d'atletisme, els primers que se celebren a Orient Mitjà.Un atac en el km 35 la va deixar sola al capdavant quan marxava en un quartet i va acabar vencent amb 2h32:43 (la pitjor marca guanyadora en la història dels campionats), seguida de la campiona anterior, la bahrainí nascuda en Kenya Rose Chelimo (2h33:46)), i de la namibia Helalia Johannes (2h34:15).La vallenca Marta Galimany, única espanyola en cursa, va anar de menys a més fins a concloure, amb un registre de 2h47:45, en la setzena posició, que podria resultar-li suficient per a obtenir plaça olímpica si aconsegueix fer la mínima.Com es preveia, les condicions climàtiques van ser dantesques: 33 graus i 73 per cent d'humitat. Si a Londres 2017 van abandonar 14 de 92 (15 per cent), en l'infern de Qatar van llançar la tovallola 25 de 68 (37 per cent).La polèmica sobre la calor i la humitat de Doha havia amenitzat la prèvia dels campionats, i el propi president de la IAAF, Sebastian Coe, va haver de sortir al pas dels rumors alarmistes que apuntava a la possible cancel·lació de la marató femenina.Era la primera de les cinc proves (les dues maratons i les tres de marxa, perquè els 50 km són conjunts) que es disputen fora del refrigerat estadi Khalifa, al costat de la badia de Doha.Al final d'una llarga cerimònia d'obertura presidida per l'emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, un grup de 69 dones van prendre la sortida a les 23.59 hores en una carrera que la calor (33 graus) i la humitat (73 per cent) anava a convertir en una lluita per la supervivència. El Termòmetre de Globo de Bulb Humit (WBGT) marcava 29,5 °C, i el límit per a treure bandera negra era de 28, però el director de competició va decidir seguir endavant amb els plans.La vallenca Marta Galimany, única atleta espanyola en la marató dels Mundials de Doha, es va declarar «molt contenta» amb el seu setzè lloc en una carrera nocturna que va acabar de matinada en condicions climàtiques molt dures, amb 33 graus i un 73 per cent d'humitat.«Molt contenta amb la carrera i amb la meva posició. He gaudit, al principi sent cauta i regulant molt el ritme. L'única cosa que al final un problema estomacal m'ha obligat a disminuir el ritme i mantenir la posició perquè no podia arriscar més, i per darrere no perillava el meu lloc», va comentar l'atleta de Valls.Era el seu debut en uns Mundials, amb 34 anys. Entrenada per Jordi Tota, Galimany és l'actual campiona d'Espanya de 10 km ruta.«Ara, a assaborir-ho i a gaudir de la resta del campionat», va comentar l'atleta camí ja de l'hotel passades les 3 del matí.