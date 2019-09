Contra la fusta (1-0)

Els pals de Bonilla i de Pedro en el segon acte i una nefasta primera meitat condemnen al Nàstic a una nova derrota, a Lleida, on Pereira va ser expulsat a la banqueta

Nova derrota d’un Nàstic de Tarragona que va jugar molt millor a la segona meitat, quan Xavi Bartolo va passar a defensa de quatre. En el primer acte, els tarragonins van estar molt malament i, en alguns moments, a mercè d’un Lleida que es va conformar amb el gol de Xemi als 28 minuts de joc.Tal com la primera meitat va ser local, en la segona el Nàstic va canviar, va intentar reaccionar, però era massa tard. El resultat podria haver estat ben diferent si la falta de Bonilla i el remat de cap de Pedro no haguessin acabat topant amb la fusta, però així va ser.Xavi Bartolo està buscant solucions per un centre del camp que, des que va començar la temporada o, fins i tot abans, només fa que donar problemes. Amb la baixa de Javi Márquez, el mal moment de Viti i la incapacitat de fitxar un futbolista de mig del camp abans de tancar el mercat d’hivern, les variants per a acompanyar a Petcoff es limiten. Aquest dissabte, en comptes de Carreón, que ha tornat a la Pobla, va ser el torn de l’esperançador Óscar Sanz, que debutava amb el primer equip.Les instruccions als jugadors del Lleida eren les d'obligar al Nàstic que les pilotes passessin per les cames Óscar Sanz per, llavors, intentar posar-lo nerviós, pressionar-lo i prendre-li l'esfèrica. No ho van aconseguir, ja que el futbolista va estar molt seriós i encertat.El problema no va ser aquest. El problema és que el Nàstic no va ser capaç de xutar en tota la primera meitat. Fins a quatre ocasions clares de goles va tenir un Lleida que va marxar 1-0 al descans. Per al Nàstic, el resultat va ser el millor.En cinc minuts se’n podia haver anat tot en orris. Eder, davanter del Lleida, es va quedar sol a la petita i una ràpida reacció de la defensa grana va ajudar que no marqués. Hauria estat terrible. Van ser cinc minuts de control completament local, fins que el Nàstic va despertar i va començar a carburar.Les accions per banda eren les que més perill portaven. Si Albarrán era qui ho intentava per la dreta als vuit minuts amb una centrada fallida, en el 17’ una gran progressió de Pol Ballesteros va obligar Trilles a cometre falta. Groga pel defensor.Un quart d’hora bo pel Nàstic i, en el 21’, nou ensurt dels lleidatans. No es va entendre la defensa del Nàstic i Eder es va tornar a quedar sol davant de Bernabé. Sort que el davanter no va poder controlar amb encert i que Bernabé va solucionar la papereta. No es podía permetre una tercera errada l’equip de Bartolo.Cinc minuts després, Xemi, de cap va rematar fregant el travesser una centrada que li va arribar des de la banda dreta. Era la tercera ja seriosa i, a la quarta, va ser la vençuda. Xemi va fer el que va voler a l’àrea, va deixar assegut Bruno Perone i va disparar sec i alt, una canonada on no hi va poder fer res Bernabé.Per posar més llenya al foc, a sis minuts del descans va ser expulsat Jonathan Pereira. Alguna cosa li va dir a l’àrbitre, l’assistent el va cridar i, sense pensar-s’ho, vermella directa. El Nàstic havia d’afrontar una segona meitat sense el millor revulsiu a la banqueta i amb una gran sensació d’inferioritat envers el rival.Alguna cosa havia de canviar Xavi Bartolo després del descans. Sí que va fer una variació, però no va ser d’homes, sinó de dibuix. David Goldar va avançar la seva posició a la de centrecampista defensiu, dibuixant un 4-3-3 amb Petcoff i Óscar Sanz d’interior. El futbolista arribat del Cornellà, una de les notes positives en aquest inici de temporada, rendeix igual de bé al darrere que al centre i li va donar un altre aire a la medul·lar.Onze minuts va trigar el tècnic gran a realitzar la primera substitució. Va ser Óscar Sanz el sacrificat, per donar entrada a Lolo Plá, un futbolista de vocació més ofensiva, que era el que requeria l’enfrontament.El Nàstic va reaccionar bé en el segon acte. Va ser superior al Lleida, com era d’esperar, i va portar el pes del duel. No va ser fins el 59’ quan es va acostar realment al gol. Va ser amb una falta botada per Bonilla que el travesser va repel·lir fora. El Nàstic s’agradava i agradava. Volia redimir-se de la nefasta primera meitat disputada.Més fusta amb el pal de Pedro en el 76’. Gran centrada per banda esquerra de Bonilla, s’enlaira, d’esquenes, el punta del Nàstic, i la seva rematada topa amb la fusta. Més empenta que una altra cosa va posar el Nàstic fins al final, ja que el marcador no es va moure.El partit va ser molt tens i, al final, es va produir una petita picabaralla en el centre del camp. La cosa no va anar a més i els jugadors de tots dos equips van acabar marxant al vestidor. Els del Nàstic, van saludar als seus, que van fer un gran esforç a l’hora d’animar.LLEIDAPau Torres, José Ruiz, Trilles, César, Joan Oriol, Adri León, Joanet, Xemi (Simic, 79’) , Abel (Liberto, 66’), Eder i Marc (Álex Felip, 57’).NÀSTICBernabé Barragán, Carlos Albarrán (Pol Valentín, 66’), Juan Rodríguez, David Goldar, Bruno Perone, Javi Bonilla, Damián Petcoff, Óscar Sanz (Lolo Plá, 56’), Pol Ballesteros (Habran, 72’), Pedro Martín i Brugui.GOLS1-0, Xemi (28’); xxxÀRBITREIván Caparrós Hernández (valencià). Va mostrar la targeta groga als locals Trilles (2, 92’), Joan Oriol, Xemi, Adri León i Simic; i als visitants Carlos Albarrán i Óscar Sanz. Va mostrar la targeta vermella al visitant Jonathan Pereira (39’).