Un Lleida amb el gol més repartit que mai espera al Nàstic de Pedro Martín

Les sis dianes anotades pel pròxim rival dels tarragonins les han anotat futbolistes diferents, situació contrària a la de l’any passat

Actualitzada 26/09/2019 a les 19:35

Un total de sis jugadors diferents han estat els autors dels gols del Lleida Esportiu en el que va de temporada. El pròxim rival del Nàstic, que el rebrà aquest dissabte a partir de dos quarts de set de la tarda, ha hagut de reinventar-se després de la marxa dels dos homes-gol amb què comptava la temporada passada. Un d’aquests dos futbolistes és Juanto Ortuño, ara a les files del Córdoba d’Enrique Martín i, l’altre, és Pedro Martín, actual futbolista del Nàstic i màxim realitzador de l’equip amb tres dianes.La campanya passada, el 70 per cent de les dianes van anar a càrrec dels dos jugadors abans esmentats però, el resultat final de l’equip, no va ser l’esperat. El Lleida Esportiu no va ser capaç de classificar-se per disputar la promoció d’ascens, en el que va ser un fracàs, no greu, però sí per les expectatives que s’havien generat.Ara, l’equip és més equip i el Nàstic no podrà fixar-se en un únic futbolista si vol sortir victoriós de l’enfrontament. Com que el gol està repartit, els punts forts del Lleida no passen per comptar amb homes amb gran sort de cara a porteria.En el 4-1-4-1 que dibuixa aquest equip, el que més està funcionant ara mateix és la medul·lar. Adri León és el migcentre defensiu, qui aporta tot l’equilibri a un centre del camp on l’acompanyen l’exjugador del Nàstic Marc Martínez i Joanet. Aquests dos són els encarregats de crear joc i d’intentar servir pilotes als jugadors del davant.El Lleida és el quart classificat, amb deu punts i, a dia d’avui, està situat en zona de promoció d’ascens a Segona Divisió A. Està aconseguint fer-se fort al seu propi camp i enguany no vol que se li escapi el bitllet per a la promoció d’ascens a Segona A, igual que a un Nàstic que s’hi juga molt en la seva visita a la Terra Ferma. És quinzè, amb cinc punts, i té el descens a dos, mentre que la promoció és a cinc.