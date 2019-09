El Rally RACC de Catalunya es queda fora del calendari WRC el 2020

La FIA estableix un sistema de rotacions perquè hi puguin entrar nous països

Actualitzada 27/09/2019 a les 18:08

Ante el nuevo sistema de rotaciones de la @OfficialWRC, el RACC elige la primera rotación: el #RallyRACC sale del calendario en 2020 y se garantiza el 2021 y el 2022... (1/2)#RACCMotorSport pic.twitter.com/f4BXHB7IaV — RallyRACC (@RallyRACC) September 27, 2019

La 55ena edició del Rally RACC Catalunya-Costa Daurada serà la última de moment, ja que el RACC i la Federación Internacional del Automóvil (FIA) han acordat que es quedi fora l'any que ve. El motiu ha estat el sistema de rotació de les proves del mundial que ha establert la FIA per tal que hi puguin participar nous països.D'aquesta manera, el Rally RACC Catalunya-Costa Daurada cau del calendari per a l'edició del 2020. El nou sistema de rotacions s'aplicarà a partir d'ara i afectarà a tots els països. El RACC, organitzador oficial de la prova des dels seus inicis, ha signat un acord amb el promotor WRC que garantitza la seva celebració fins al 2022. La decisió permetrà tenir «un any per negociar una major implicació de les administracions i ampliar el nombre de patrocinadors», segons ha indicat el RACC en un comunicat.La nova edició del Rally RACC Catalunya-Costa Daurada tindrà lloc del 24 al 27 d'octubre. L'esdeveniment va generar l'any passat un impacte econòmic al territori de 50 milions d'euros i va comptar amb més de 192.000 seguidors.