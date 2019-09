El Nàstic necessita els tres punts a la casa de Pedro Martín

Óscar Sanz podria ser la gran novetat de Xavi Bartolo en un centre del camp on perilla Viti

Actualitzada 27/09/2019 a les 19:34

Al Gimnàstic de Tarragona no se li pot escapar la victòria aquest dissabte al Camp d’Esports de Lleida (18.30 hores). L’equip de Xavi Bartolo visitarà la que va ser la casa de Pedro Martín, actual màxim artiller grana i pitxitxi del grup tercer de Segona B la passada temporada amb els lleidatans.Els tarragonins sumen cinc punts, pels deu del seu rival, amb què queda clar quin dels dos té més urgències per a aconseguir el triomf. Els lleidatans viuen en zona de promoció d’ascens, mentre que el Nàstic és massa a prop del descens.Ara bé, la temporada acaba de començar i els equips encara estan rodant-se i acomodant-se, però s’ha de tenir en compte que el Nàstic va confeccionar un equip per pujar i aquesta circumstància implica més urgències de les habituals.Xavi Bartolo continuarà apostant pel 5-2-3 de les darreres jornades, encara que podria haver-hi una sorpresa majúscula a l’onze. Aquesta, seria la inclusió d’Óscar Sanz a l’onze. El futbolista del filial seria l’escollit per a acompanyar a Damián Petcoff a la medul·lar.Els problemes en el centre del camp grana són nombrosos. La direcció esportiva no va ser capaç de fitxar cap futbolista de mig del camp al final del mercat d’hivern. A banda, Javi Márquez està lesionat i, finalment, el rendiment i les actuacions de Viti no estan agradant gens al cos tècnic.Entre Viti i Óscar Sanz està l’elecció. Sanz està entrenant amb el primer equip des de fa dies i està agradant a Xavi Bartolo, amb què seria una opció gens descartable. Fins dissabte no hi haurà veredicte, però qualsevol dels dos podria jugar.La resta de l’equip, no variarà. Bernabé estarà sota pals i, en la defensa de cinc homes, de dreta a esquerra actuaran Albarrán, Goldar, Juan Rodríguez, Perone i Bonilla.Els davanters serien Brugui, Pol Ballesteros i un Pedro Martín que vol ampliar davant de la seva antiga afició els seus números golejadors amb el Nàstic. De moment, ja ha anotat tres dianes.