Bartolo considera vital avançar-se en el marcador per aconseguir un bon resultat davant el Lleida

El tècnic grana destaca la solidesa defensiva del rival

Actualitzada 27/09/2019 a les 13:14

MÉS INFORMACIÓ Un Lleida amb el gol més repartit que mai espera al Nàstic de Pedro Martín

El tècnic del primer equip del Nàstic de Tarragona, Xavi Bartolo, ha destacat aquest divendres, en la roda de premsa prèvia al partit, la solidesa defensiva que ha mostrat el pròxim rival, el Lleida, en l'inici de la temporada.Bartolo destacava que el Lleida aconseguia que els rivals no li generessin moltes situacions de gol, «i té un joc directe, amb un contraatac important».Una de les claus per assolir un bon resultat en el desplaçament d'aquest dissabte és, per al tècnic grana, aconseguir obrir el marcador abans que el rival. «Avançar-se en el marcador és molt important. Es tracta d'una situació que es dóna a la categoria». El Lleida Esportiu ha guanyat tres partits en els quals ha estat l'equip que ha inaugurat el marcador.Per aconseguir avançar-se, però, cal comptar amb un bon atac. Per a Xavi Bartolo, «en l'àmbit ofensiu cada vegada som més capaços de generar ocasions. Hem de continuar en aquesta línia».El Nàstic haurà de portar el ritme del joc a Lleida, segons Bartolo, «serà un partit difícil i rocós, on haurem de treballar moltíssim». Els grana, almenys aquesta és la intenció del tècnic, han de tenir, «el control de la pilota».El partit es disputa aquest dissabte, a les 18.30 h al Camp d'Esports de Lleida.