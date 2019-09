El davanter va arribar aquest mercat d’estiu procedent del Molde noruec

Actualitzada 26/09/2019 a les 13:45

Thomas Amang encara no ha debutat amb la samarreta del Nàstic de Tarragona, i sembla que encara trigarà a fer-ho. El davanter fitxat aquest mercat d’estiu procedent del Molde noruec encara no té la documentació en regla i, tot i que semblava que aquesta setmana ja podria jugar, no serà així. El futbolista necessita el permís necessari per a poder treballar a Espanya i sembla que no el tindrà, com a mínim, i si tot va bé, fins a mitjans del mes d’octubre.