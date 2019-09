El Reus B no pot ajornar cap partit més per perill de quedar eliminat

Ja ha posposat dos enfrontaments, que són els màxims que permet l’FCF per problema de dates

Actualitzada 26/09/2019 a les 16:06

El Reus Deportiu B està al límit. A l’equip roig-i-negre se li acaba el temps i aquest mateix cap de setmana podria dir adéu a la possibilitat de competir en el grup primer de Primera Catalana, on havia aconseguit la seva inscripció.El motiu és ben senzill. De moment, s’han disputat tres jornades del campionat i, en cap de les quals, l’equip hi ha participat. En la primera, es va tractar d’una incompareixença, per tant, un 3-0 perdut i, en les altres dues, es va poder ajornar el partit. Ara bé, no hi haurà un tercer ajornament.El Comitè de Competició de la Federació Catalana de Futbol (FCF) és l’ens encarregat de designar les dates pels partits que s’ajornen, amb una peculiaritat: l’FCF no comptabilitza més de dues dates lliures per disputar partits ajornats en la primera volta.Com que el Reus B ja ha posposat dues cites, no és possible que hi hagi una tercera, almenys si la data l’ha de buscar la Federació Catalana. El panorama hauria estat un de ben diferent si el Reus hagués arribat a un acord amb els dos equips que van decidir ajornar els duels. A la segona jornada el Júpiter i, a la tercera, el Lloret, van acceptar les peticions de l’entitat que presideix Clifton Onolfo, però mai van arribar a cap acord per fixar una nova data.Aquest diumenge, el CF Reus Deportiu B té fixat en el calendari el quart partit de la temporada, a Mas Iglesias i contra el Rubí. Si abans de llavors Onolfo no abona els 221.000 euros pendents amb la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), no hi haurà enfrontament, ni tampoc ajornament possible.En el cas que succeeixi tot l’esmentat anteriorment, el Reus B quedaria eliminat de la competició i l’únic que quedaria amb vida, a banda de la Fundació del Futbol Base, seria la Societat Anònima Esportiva (SAE).Fins que l’administrador concursal no es pronunciï al respecte, no se sabrà si aquesta societat va a liquidació o continua endavant d’alguna manera, tot i que la primera opció sembla l’única probable de totes les que hi ha sobre la taula.