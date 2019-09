El Nàstic desisteix en la idea de fitxar un migcampista i s'esperarà al gener

El club entén que tota opció que estigui disponible ara mateix serà un jugador que no ha trobat un equip que el volgués

Actualitzada 25/09/2019 a les 21:07

El Gimnàstic de Tarragona ha pres la determinació de no intentar cap fitxatge fins que obri la finestra del mercat d’hivern. En el si del club tarragoní són de l’opinió que buscar ara un futbolista que millori les prestacions actuals de la plantilla és més que complicat. Per a mostra, un botó. Nathan Epaillard, que va estar a prova durant els deu darrers dies, ha tornat per la mateixa porta per la qual va entrar.A Tarragona són conscients que la manca d’efectius a la medul·lar els està provocant nombrosos problemes en el que va de temporada. Els efectius en aquesta demarcació escassegen i, per tant, o bé s’han hagut de reubicar futbolistes o n’han jugat d’altres que, en condicions normals, haurien tingut un protagonisme molt menor.Damián Petcoff és el jugador de màxima referència ara mateix en el centre del camp. Tenint en compte que no es troba en el seu millor moment de forma, és un futbolista que està anant de menys a més i que, amb el pas de les jornades, s’ha fet amb el lideratge de l’equip. El problema és trobar els seus acompanyants.Viti, que havia de ser una pedra angular en els esquemes de Xavi Bartolo, s’ha guanyat a pols el fet de passar a un segon pla. Juga perquè, actualment, el club no compta amb més jugadors en la seva demarcació. Primer, va demanar deixar l’equip, no va entrenar com a Bartolo li hagués agradat. Després, va tornar i va quallar bones actuacions, però des del cos tècnic opinen que podria estar més intens al camp. I, per finalitzar, va ser substituït en el descans del Nàstic-Cornellà perquè l’entrenador tenia por que l’expulsessin perquè estava protagonitzant una pica-baralla amb l’àrbitre.En un tercer terme hi fa acte de presència Jorge Carreón, jugador fitxat inicialment per militar al filial però que, per les circumstàncies que s’han anat detallant, és un fix a les convocatòries de Bartolo. Juga molts minuts i potser encara li feia falta una mica de maduració per fer aquest salt.Lolo Plà no és migcampista i se li nota massa quan entra a la gespa i Javi Márquez encara en té per a dues o tres setmanes per a sortir de la infermeria.Tots aquests condicionants estan provocant que la direcció esportiva, liderada per Sergi Parés, s’ha de posar les piles a la cerca i captura d’un centrecampista, o dos si pot ser, per a completar una plantilla que també va coixa de centrals i que està demostrant que és molt, però que molt millorable.