El Nàstic-Castellón es disputarà el diumenge 6 a les dotze del migdia

Actualitzada 26/09/2019 a les 19:22

El Gimnàstic de Tarragona arrencarà el mes d’octubre rebent el Castellón, en un duel que, tal com ha confirmat avui el club grana, es disputarà el diumenge dia 6 a partir de les dotze del migdia. Serà un duel molt especial per als tarragonins, ja que tornaran a rebre la visita d’un dels eterns rivals amb el qual tants grans dies de futbol es van viure. Les dues aficions afrontaran amb moltes ganes l’enfrontament.Abans del partit contra l’equip orellut, el conjunt que entrena Xavi Bartolo haurà disputat la jornada 6 davant el Lleida Esportiu a la recerca de la segona victòria consecutiva del curs en el matx previst per aquest dissabte, a dos quarts de set de la tarda, al Camp d’Esports de Lleida. Un autobús d’aficionats grana està confirmat.