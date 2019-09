Vicente dimiteix com a president del CB Valls per motius personals

Després de vuit anys al càrrec, fa un pas al costat i continuarà com a vocal de la Junta Directiva

Actualitzada 24/09/2019 a les 21:03

José Luis Vicente va dimitir aquest passat divendres, 20 de setembre, com a president del Club Bàsquet Valls. El fins llavors màxim mandatari abandona el càrrec per «motius personals» i continuarà a l’entitat de l’Alt Camp com a soci i vocal de la Junta Directiva.En una carta enviada ahir als mitjans, Vicente va explicar que «com ja sabeu, en els darrers mesos i per causes personals, cada cop se m’ha anat fent més difícil dedicar el temps que mereix i requereix una responsabilitat tan important com és la Presidència d’una entitat esportiva de primer nivell». A més, el ja expresident continua l’escrit afegint que «a parer meu, i en consens amb tota la Junta Directiva, serà més operatiu que el president executiu Magí Mallorquí assumeixi la màxima direcció del club, com a president del CB Valls, fins que es posi en marxa el procés d’un nou nomenament del càrrec de president i dels membres de la Junta que exigeixen els estatuts de la nostra entitat».Han estat vuit anys com a president per part de José Luis Vicente, tot i que fa més temps que està vinculat al club vallenc: «Tot just aquest octubre farà 12 anys que vaig arribar a la Junta del CB Valls. Quatre anys més tard, un 1 de juliol de 2011, vaig ser escollit president. Ara marxo amb gran satisfacció d’operativitat. En l’àmbit esportiu hem impulsat durant aquest temps projectes tan importants com les nostres Escola i Acadèmia de Bàsquet. Cada any hi ha més de 400 joves que juguen al bàsquet a la nostra ciutat des de la vinculació al CB Valls; des dels més petits als primers equips masculí i femení que competeixen a la lliga EBA i a Copa Catalunya, respectivament».Vicente també va lloar el funcionament del club, de forma que «la relació entre les diferents seccions del CB Valls són excel·lents i la nostra Comissió Social és un model de treball solidari. Hem fet una aposta pel bàsquet formatiu donant un protagonisme molt especial al foment dels millors valors de l’esport».En el seu emotiu adéu, el president dels darrers vuit anys va manifestar que «tot això i moltes més coses que ara no esmento, no són una llista personal de fites assolides, sinó una suma d’accions realitzades gràcies a haver pogut comptar dins de la Junta amb el millor equip imaginable. Us ben asseguro que si el CB Valls rep constantment reconeixements per la seva gestió és gràcies a la bona feina que fem tots plegats, fent pinya: jugadors i jugadores, equip tècnic i de salut, Junta Directiva, administració. Vull donar les gràcies molt especialment al nostre equip tècnic, que em va ajudar molt i a la resta de la Junta. Sense tots ells hauria estat impossible portar a terme tots els projectes realitzats».«El CB Valls és el que és gràcies a tota aquesta gent i molt especialment a la massa social: socis i aficionats. I vull donar les gràcies, per descomptat, als nostres patrocinadors i a les administracions públiques com l’Ajuntament de Valls i la Diputació de Tarragona. Sort en tenim, del seu compromís i el de la Territorial de la Federació Catalana de Bàsquet, sempre al costat del bàsquet de la nostra demarcació i pendent de les seves necessitats», va sentenciar.