Pol Ballesteros és l'espurna que brilla en un Nàstic que no acaba d'arrencar

El jove extrem està sent dels jugadors més destacats i més descarats en el decebedor inici de temporada dels tarragonins

Actualitzada 24/09/2019 a les 21:40

Costa trobar llum en l’ennegrit inici de temporada del Gimnàstic de Tarragona. Els punts negatius superen els positius després de sumar cinc dels primers quinze punts en joc i de guanyar tan sols un enfrontament en els cinc disputats. Dos empats i dues derrotes completen el quadre d’estadístiques grana.Ara bé, hi ha un mínim grup de futbolistes que han il·lusionat en aquest inici de campanya, encara que sigui una mica. David Goldar ha estat una agradable sorpresa, Pedro Martín està fi de cara a porteria, però si hi ha un futbolista que està enamorant aquest és Pol Ballesteros.Aquest jove jugador, que era un total desconegut per a l’afició del Nàstic fins fa un parell de mesos, té totes les aptituds per a convertir-se en un dels preferits per a la parròquia grana. És descarat, sempre intenta fer mal al rival, és ràpid, és jove i, a més, no s’arronsa davant de cap situació.La progressió d’aquest jugador està sent més que notable. Ballesteros va militar la passada temporada al Sabadell, a Segona Divisió B. Va disputar un total de 29 enfrontaments, encara que en tan sols 12 com a titular. Encara que va jugar 1.260 minuts, els va aprofitar molt, ja que va ser capaç de marcar cinc gols.Aquests registres van motivar que la direcció esportiva del Nàstic, així com el cos tècnic, no dubtessin ni un instant a donar-li l’oportunitat de reivindicar-se en el primer equip del Nàstic. Després de la gran pretemporada realitzada, Pol Ballesteros es va confirmar (tot i que ja ho era) de totes totes com a jugador del primer equip de ple dret.Aquest jugador pot actuar per qualsevol de les dues bandes i, en totes dues, és un perill constant per a les defenses rivals. Els jugadors de banda del Nàstic no estan brillant precisament des que va començar la temporada. Pol Ballesteros és una excepció, ja que les actuacions de Habran estan sent més que decebedores, Ferran Giner no està participant, Pol Prats està lesionat i Joel Marín ni tan sols ha debutat.Aquest equip encara està en fase de rodatge, però s’agraeix que Ballesteros, amb tan sols 22 anys, sigui capaç d’aportar tant de perill pels cantons, que és per on habitualment neixen gran part dels gols. Quatre partits ha jugat el jove, ja que en un no va poder participar per la seva expulsió a l’Estadi Johan Cruyff davant del Barcelona B.