El reusenc d'origen marroquí El Haddaoui, lidera Espanya a l'Europeu de futbol per a cecs

Va marcar dos dels tres gols de la selecció, que s'ha proclamat campiona d'Europa

Actualitzada 25/09/2019 a les 10:32

El reusenc d'origen marroquí Youssef El Haddaoui ha estat el protagonista principal de la proclamació de la selecció espanyola com a campiona d'Europa de futbol per a cecs que s'ha disputat a Itàlia.El Haddaoui ha marcat dos dels tres gols en la victòria sobre França (3-1) en la final del campionat, que a més, ha donat la classificació directa a Espanya per als Jocs Paralímpics de Tòquio del 2020.Segons recull TV3, el doblet d'El Haddaoui i un tercer gol d'Adolfo Acosta han permès a l'equip espanyol proclamar-se campió continental d'aquesta especialitat paralímpica per vuitena vegada en el seu palmarès.Youssef El Haddaoui va néixer al Marroc fa 25 anys, però, quan en tenia només sis, la seva família es va traslladar a viure a Reus. Tenia un glaucoma congènit quan va arribar i aviat va perdre del tot la vista.