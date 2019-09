El davanter fitxat com a estrella aquest estiu va jugar deu minuts però va demostrar que juga i fa jugar als seus companys

Jonathan Pereira demana pas en el Gimnàstic de Tarragona de Xavi Bartolo. El davanter, que va ser contractat durant aquest passat mercat d’estiu per a ser un punter a l’equip, no està gaudint del protagonisme esperat en aquest inici de campanya i està empenyent fort.Pereira segurament no es troba actualment en el seu millor moment de forma. Potser li manca una mica per ser el que sempre havia estat. Ara bé, aquest punt s’acostuma a assolir amb minuts i també amb confiança.En el darrer partit disputat pels tarragonins, el de l’empat a casa contra el Cornellà d’aquest diumenge (2-2), Pereira va ser un dels homes més destacats per la banda local. Va ser l’últim dels canvis que va realitzar Xavi Bartolo. Va entrar quan faltaven deu minuts, però la seva irrupció va atorgar un altre aire a l’equip, almenys ofensivament parlant.Pereira no ha tingut gaire protagonisme en el que va de temporada. El davanter de Vigo va ser titular en la jornada inaugural, durant la desfeta contra el Llagostera (1-3). Va disputar-ne 50 minuts, ja que va ser substituït tot just començar la segona meitat. Físicament no estava per a gaire més i Xavi Bartolo, entrenador grana, va decidir el seu relleu. Després, va estar inèdit durant tres enfrontaments i va tornar a vestir-se la samarreta del Nàstic aquest diumenge en l’empat contra el Cornellà.Un dels problemes que té Pereira és l’encaix en el sistema grana. Els grans jugadors sempre tenen un lloc en qualsevol equip, però el 4-3-3 i el 5-2-3 utilitzats per Bartolo des de l’inici de la campanya l’han acabat perjudicant. En el primer sistema, amb quatre defensors, Pereira no va poder trobar el seu lloc. En el duel inaugural, va actuar com a extrem dret, tot i que ell sempre acostuma a jugar a la punta d’atac acompanyat d’un altre davanter de més envergadura o bé com a mitja punta, per darrere d’un «9» de característiques molt diferents a la seva.En el 5-2-3, tres quarts del mateix. Si la base de l’atac del Nàstic ha de ser Pedro Martín en punta, el paper que realitzen Brugui o Pol Ballesteros, en banda i oferint mobilitat, no és la funció que millor sap realitzar Pereira. Tot i això, Xavi Bartolo és coneixedor que Pereira ha de tenir encaix en un equip que, ara més que mai, necessita de líders i de jugadors amb experiència per tal de poder treure endavant una situació no desitjada.Amb cinc jornades disputades, el Nàstic ha sumat únicament cinc punts, una xifra molt pobre tenint en compte les aspiracions d’un equip que, tot i que no s’ha marcat com a meta única la primera posició, sap que, per pressupost i per entitat, sempre ha de ser el seu objectiu. Ara mateix, els dos equips que han demostrat estar més en forma són l’Andorra, líder amb els mateixos dotze punts que ha aconseguit un Villarreal B que va a per totes per pujar a Segona A.