El CF Pobla de Mafumet va llençat després d'un inici fulgurant

Els de Beto han guanyat els cinc partits en joc i es confirmen com a candidats a la promoció

Actualitzada 23/09/2019 a les 19:47

El CF Pobla de Mafumet ha començat la temporada de la millor manera. El filial del Gimnàstic de Tarragona ha estat capaç de sumar tots els punts en joc. O sigui, que dels cinc duels que s’han disputat des del començament del campionat, tots cinc han finalitzat amb victòria. Aquesta situació el deixa com a líder en solitari en el grup cinquè de Tercera.Beto ja apuntava maneres al futbol base del Nàstic, a l’Amposta i al Reus B, però l’actual entrenador del conjunt pobletà ha demostrat que està més que capacitat per a poder conduir un equip amateur de talla a l’èxit. Ho ha fet gràcies també a un David Comamala que ha configurat una plantilla capacitada per a tot, sense oblidar la màxima meta d’aquest equip, que és la de formar jugadors perquè aquests puguin ser útils per al primer equip, un Gimnàstic de Tarragona que viu a la categoria immediatament superior.Encara és molt aviat per a poder realitzar grans afirmacions, ja que la campanya tot just acaba de començar. Tot i això, el que està ben clar és que el filial grana ha adoptat una identitat de joc molt pròpia i que no tan sols guanya partits, sinó que ho fa amb grans actuacions.Per a posar un exemple, aquest passat cap de setmana la Pobla va golejar l’Igualada 3-0. Va ser un duel en el qual els locals van ser infinitament superiors i on un futbolista que té ganes de jugar al primer equip, com ho és Sergio Montero, va brillar amb llum pròpia anotant dues dianes. L’altra, va ser cosa d’un Bernat Guiu que també està creixent a pas de gegant.Ara bé, també cal destacar defensivament a aquest equip. I és que les dades en aquest apartat són impressionants. Una diana encaixada en els cinc duels disputats, que fan una mitjana de 0,2 gols rebuts per enfrontament. No és gens habitual que un filial, que sempre acostuma a ser més alegre ofensivament que la resta d’equips, sigui el millor de la categoria en aquest aspecte.Un dels responsables d’aquesta millora defensiva és Arnau Riera. El porter va ser protagonista aquest passat cap de setmana després d’aturar un penal, acció que li va servir al seu equip per a poder aconseguir la victòria.Després de la Pobla, apareixen tres equips que han encaixat tres dianes, com són un Castelldefels en posicions de promoció d’ascens, el Granollers i el Cerdanyola del Vallès.