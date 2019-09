Baixa del podi en sonar l'himne espanyol en una competició de ciclisme de policies a Vandellòs

Des de l'associació Unió de Mossos per la Constitució han lamentat el «menyspreu» del company mosso

La V edición de los CAMPEONATOS DEL MUNDO DE CICLISMO PARA POLICÍAS celebrado en el municipio de Vandellòs i L’Hospitalet de l'Infant,(#Tarragona)



Desde @UMCmossos lamentamos el desprecio al himno Nacional del “acomplejado” participante que iba en representación de los @mossos pic.twitter.com/6W09KcjXnI — Unió de Mossos per la Constitució (@UMCmossos) September 22, 2019

El Campionat del Món de Ciclisme per a Policies celebrat aquest cap de setmana a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant ha estat protagonista d'una polèmica per qüestions polítiques.A l'hora de repartir els premis d'una de les modalitat, un dels premiats ha decidit baixar del podi en sonar l'himne espanyol. Des de l'associació Unió de Mossos per la Constitució han criticat l'acció a través de Twitter i han lamentat el «menyspreu a l'himne de l'acomplexat participant que anava en representació dels mossos».En la competició s'han disputat les modalitats de contrarellotge individual, ruta i BTT i hi han participat policies holandesos, lituans, belgues, francesos, portuguesos i espanyols.