Gómez i Batlle, els més ràpids al Trofeu Ciutat de Reus BTT – Reus Bike Race

Més de 270 ciclistes van participar a la competició, una xifra que va crèixer a darrera hora per la inestabilitat climatològica

Actualitzada 22/09/2019 a les 20:34

Cues a l’últim moment

Ever Alejandro Gómez Díaz i Àngel Batlle Caballero van ser els primers a travessar la línia de meta al segon Trofeu Ciutat de Reus – Reus Bike Race, en els circuits de 55 i 35 quilòmetres, respectivament. En la cursa llarga, Gómez va completar-la en un temps de 02:23:21, seguit per Oriol Colomé Roca, que només va entrar 1 segon després (02:23:22), i Sergio Gutierrez Aguilar va tancar el podi amb un temps de 02:23:56. En aquesta modalitat, van participar-hi quatre dones de les quals Lourdes Cayetano Puertas va ser la més ràpida completant el circuit en 03:09:08, sent la classificada número 30 a la general i seguida per Sílvia Roura Pérez amb 03:16:48.Pel que fa al circuit de 35 quilòmetres, Àngel Batlle, del Biketrial Torredembarra, va ser el primer en arribar a la línia de meta amb un temps de 01:29:58, seguit per Oleguer Marín Belart (01:30:06) i Joanmi Martín Camps que ha entrat en tercera posició gairebé tres minuts més tard que Oleguer (01:32:56). En aquesta cursa, també va haver-hi presència femenina, en concret cinc participants. La més ràpida d’elles va ser Blanca Revuelta López-Cordón amb un temps de 02:03:53 que la va permetre acabar al número 60 de la classificació general. Just per darrere va entrar Esther Hernández García un minut més tard (02:04:37), arribant al lloc 61.A banda d’aquests dos circuits per a la BTT tradicional, també n’hi va haver dos per a les bicicletes elèctriques, amb els mateixos quilòmetres i un circuit infantil tancat de 5,7 quilòmetres. En la categoria d’e-bike els més ràpids van ser Òscar Eslava Reyes, al circuit de 55 quilòmetres i Raul Marsal Llort. Al circuit llarg, van completar el podi Xavier Nebot Bigorra acabant-lo amb 02:18:38 i Joan Torrente Torné (02:21:02). Respecte al circuit curt, a banda del guanyador Raul Marsal, també van pujar al podi Miguel Ángel Marín Blanco, amb un temps de 01:32:23 i Antonio Gil Martínez (01:35:31).La probabilitat de pluja per aquest cap de setmana, amenaçava la competició però finalment, va poder-se celebrar sense inconvenients. «Estem molt contents de com ha anat la cursa, com ho tenien programat i sense cap incident», apuntava ahir Jordi Pàmies, organitzador del trofeu, qui afegia que «al final hem tingut un total de 272 participants i ha baixat una mica respecte a l’any anterior perquè les condicions meteorològiques d’aquesta setmana han fet que la gent esperés a última hora».«Hem hagut de tancar les inscripcions una mica més tard el que teníem previst però no hem pogut allargar-ho molt perquè havien de començar les curses», argumentava Pàmies, qui explicava que a les 8 del matí hi havia una bona cua per a inscriure’s. «La gent ha vist que el temps acompanyava i han decidit apuntar-se», deia Pàmies i analitzava que «ahir –dissabte pel lector– va ploure bastant però el circuit estava bé perquè vam anar a repassar-lo i estava perfecte». Al final, Reus va poder gaudir d’un bon matí de ciclisme.