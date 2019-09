Una afició de '10' sense premi final

En plena Santa Tecla, més de 3.500 persones van assistir al Nou Estadi per a donar suport incondicional als seus

Actualitzada 22/09/2019 a les 20:09

Santa Tecla no va estar del costat del Nàstic en el duel contra el Cornellà, ja que els tarragonins tan sols van poder empatar en la seva tercera cita a casa de la temporada. Ara bé, la gran festa mai va faltar a les graderies.L’afició del Nàstic tenia ganes de futbol i així ho va demostrar. Tot i que els tarragonins van arribar a perdre 0-2 en el marcador, ni l’equip ni els que hi havia a les graderies es van rendir mai. El resultat, un empat que, segurament, ara serveix per a poc però que, a finals de temporada, pot significar molt.La festa no tan sols va estar a la gespa i a les graderies. I és que el partit es va començar a viure molt abans. Per segon any consecutiu després de la seva tornada a escena, la gran Truitada del Nàstic va cobrar protagonisme. En aquesta ocasió, la seva ubicació canviava a la Budellera per les previsions de pluja que van obligar a suspendre l’acte que dissabte estava previst a la Rambla Nova.Com sempre, la truitada va ser tot un èxit i, acompanyada de l’actuació musical de rigor dels dies de partit de casa del Nàstic, la prèvia va ser de les millors que es recorden. Dues derrotes i un empat que han de donar pas, en dues setmanes, a la primera victòria del Nàstic a casa.