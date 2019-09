Bartolo: «Crec que el Nàstic ha estat mereixedor de la victòria amb claredat»

L’entrenador assegura que han millorat «la imatge», tot i que li preocupa «encaixar del no res»

L’entrenador del Nàstic, Xavi Bartolo, va destacar després de l’empat contra el Cornellà que «hi ha coses molt positives, ja que la imatge a casa ha millorat. Ha sortit més o menys el que s’havia treballat durant la setmana». Ara bé, el lleidatà es va mostrar preocupat pels gols encaixats, ja que «hem merescut molt més, però tornem a encaixar del no-res».Bartolo va lloar el partit en conjunt dels seus i va opinar que «crec que el Nàstic ha estat mereixedor de la victòria amb claredat». De fet, va deixar ben clar que els propis futbolistes n’eren coneixedors: «Els jugadors són conscients que han fet un bon partit, però ens queda el punt d’haver guanyat, el millor reforç per a ells sempre és una victòria».Xavi Bartolo va justificar el canvi de Viti al descans tant per com estava rendint perquè tenia cartolina. «Crec que estava fent una primera part regular pel que ell pot donar i també ha tingut un rifi-rafe amb l’àrbitre tenint groga. No podem permetre’ns aquestes distraccions», va dir al respecte. Va evitar Bartolo culpar a l’àrbitre, ja que «crec que el penal es pot assenyalar perfectament, és més aviat una errada nostra aquesta jugada». Finalment, l’entrenador va llançar un repte a Jonathan Pereira: «Esperem una bona versió de Jonathan, ja que ha de ser un jugador important», va sentenciar