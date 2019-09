Sumar els tres primers punts a casa per començar a somiar

Xavi Bartolo va remarcar en la roda de premsa que per aconseguir els objectius l'equip s'ha de mostrar sòlid defensivament

Actualitzada 21/09/2019 a les 20:18

El Gimnàstic de Tarragona va assaborir la victòria al camp de l'Ebro i ha d'intentar no allunyar-se d'aquesta dinàmica, i menys jugant a casa. Endur-se els tres primers punts del Nou Estadi i aconseguir sumar 6 punts en dues jornades és el que necessita un equip que va plantejar molts dubtes a l'inici de temporada.Les baixes, ja conegudes, per aquest matx són Javi Márquez, Pol Prats i Gerard Oliva. La resta de jugadors estan disponibles per Xavi Bartolo, qui va remarcar en la roda de premsa prèvia al matx que per aconseguir els objectius, l'equip s'ha de mostrar sòlid defensivament. Per aquest moitu Bartolo apostarà per una defensa de cinc amb tres centrals amb Bernabé a la porteria, i Bonilla, Valentín Perone, Goldar i Rodríguez. El mig del camp serà per Martín, Petcoff i Viti, i si Bartolo no vol trencar la dinàmica guanyadora de l'equip, apostarà per donar continuïtat en l'atac a Ballesteros i Brugui.El Nàstic tindrà davant a Javi Jiménez, Cristian Lobato i Eloy Gila, exjugadors del club tarragoní. El Cornellà arriba a Tarragona amb cinc punts a la taula classificatòria, un més que el Nàstic.