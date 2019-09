Reus Deportiu i CP Calafell inicien el seu camí a l'OK Lliga lluny de casa

Els calafellencs s’enfrontaran a l’Igualada i els reusencs al Girona, tots dos partits avui dissabte

Actualitzada 21/09/2019 a les 11:33

La temporada 2019-20 de l’OK Lliga començarà aquest cap de setmana, just una setmana més tard que els del Reus Deportiu es proclamessin campions de la Supercopa d’Espanya derrotant al Liceo i, a la final, al Barça.Els dos equips de casa nostra, el Reus i el CP Calafell començaran aquesta nova temporada lluny del seu pavelló. Concretament, els calafellencs visitaran la pista de l’Igualada i els reusencs la del Girona. Tots dos partits tindran lloc avui dissabte i el primer a estrenar-se serà el Calafell a les 18.30 h. Dues hores més tard serà el torn del Reus, a les 20.30 h. Tots dos conjunts buscaran començar la lliga amb bon peu per lluitar pels respectius objectius.Els roig-i-negres arriben plens de confiança després de conquerir la Supercopa d’Espanya, fita que no aconseguien des de feia 13 anys. A més, la van guanyar contra dos dels rivals més forts, el Liceo i el Barça. És per això que els reusencs arriben amb les piles carregades tot i que també ho fan amb una baixa important, la de César Carballeira, que just el dia abans d’afrontar la Supercopa va caure lesionat en un entrenament, patint una fractura de tíbia i peroné de la cama dreta que el tindrà allunyat de la pista una llarga temporada. Els reusencs tindran davant a un Girona que va arribar a les semifinals de l’OK Lliga Catalana, disputada a principis de setembre, i on va caure derrotat contra el Caldes, quedant a les portes de la final, igual que el Reus. Precisament, el Girona va eliminar de la competició al Calafell en la fase de classificació.El Calafell debutarà a la lliga contra l’Igualada un rival que no ho posarà gens fàcil. Cap dels dos conjunts va aconseguir passar als quarts de final de l’OK Lliga però han treballat de valent durant l’estiu per assolir els respectius objectius. El del Calafell és tornar-se a classificar per les competicions europees mentre que el de l’Igualada torna a ser quedar el més amunt possible, després que l’any passat aconseguís acabar en cinquena posició. De fet, part del mèrit del bon campionat va ser de Ferran López l’entrenador del Calafell que l’any passat dirigia a l’Igualada i que, per tant, torna a la que va ser casa seva.La temporada de l’OK Lliga arranca amb la novetat dels play-offs tant per decidir el títol, com pels llocs europeus i per decidir també el descens. Un sistema renovat que ajudarà a donar més emoció a la competició fins al final.