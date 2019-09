El Nàstic reactiva la Marea Grana pels aficionats que vulguin acompanyar l'equip a Lleida

El duel es disputarà el dissabte 28 de setembre, a partir de les 18.30 hores

El Gimnàstic de Tarragona organitza el tercer desplaçament de la temporada. En el partit davant el Lleida Esportiu, tots els nastiquers socis que vulguin formar part d’una nova Marea Grana ho podran fer al preu de 20 €, que inclou el viatge en bus i l’entrada al Camp d’Esports de Lleida.Tots els nastiquers, no socis, que vulguin adquirir entrades individuals ho podran fer el mateix dissabte a les taquilles de l’estadi del conjunt de la Terra Ferma. A les oficines del Nàstic no es disposarà de les entrades pel partit. Mentre que per als menors de 10 anys, el preu del desplaçament és de 15€.El duel es disputarà el dissabte 28 de setembre, a partir de les 18.30 hores. La sortida es realitzarà el mateix dissabte des de la Imperial Tarraco, a les 16 h; i des de les instal·lacions del Nou Estadi, a les 16.15 hores. La tornada s’efectuarà un cop finalitzi el partit. El dia màxim per apuntar-se és el divendres 27 a les 19 hores.Tots els socis interessats en adquirir aquest paquet per animar a l’equip en la jornada 6 del campionat del grup III de Segona Divisió B ja poden passar per les oficines del Nàstic de dilluns a divendres en horari de 9 a 13.30 i de 16 a 19 hores. A més de l’opció d’apuntar-se demà, diumenge, coincidint amb el matx davant la UE Cornellà. Recordem que les oficines de les instal·lacions del Nou Estadi estaran obertes a partir de les 10 hores i fins a la mitja part del duel.