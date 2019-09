CBT, Salou i Valls tornen a escena amb una Lliga EBA més emocionant que mai

El CBT arrenca avui a Badalona i diumenge el Salou rep al Mataró i el Valls visita Sants

La Lliga EBA Torna aquest cap de setmana, amb tres equips de la província de Tarragona com a màxims exponents de la zona. Es tracta del Club Bàsquet Tarragona, que aspirarà a l’ascens de categoria novament de la mà de Berni Álvarez, d’un Club Bàsquet Salou que la passada campanya va superar les expectatives i d’un Club Bàsquet Valls que enguany té la intenció de tornar a ser un dels gallets de la categoria.Els blaus inicien una nova temporada, des de zero i amb la il·lusió de treballar per lliurar a l’afició els millors resultats possibles. Al davant, el Club Bàsquet Tarragona, que debutarà avui dissabte a les vuit del vespre, hi haurà un rival que el conjunt tarragoní coneix poc, ja que tot just van aconseguir l’ascens a EBA la temporada passada, però amb una base de jugadors veterans que es coneixen perfectament.Es tracta d’un Badalona que, segons el tècnic cebetista, ha estat capaç de mantenir «un bon bloc, amb jugadors importants com Cuesta i Morales, i han incorporat a jugadors joves com Haro, que ha jugat a les categories inferiors de la selecció espanyola. Haurem d’estar bé amb els nostres interiors i controlar el rebot, ja que Morales domina molt bé la pintura».Per la seva banda, l’equip de la capital de la Costa Daurada debutarà a casa. Ho farà el diumenge, a partir de les sis de la tarda, i el rival serà l’UE Mataró-Germans Homs.No serà empresa senzilla començar guanyant pels salouencs, els quals arrenquen aquesta campanya encara amb més il·lusió que l’anterior, quan no s’ubicaven encara en una categoria tan competitiva com ho és l’EBA.Finalment, el Club Bàsquet Valls Nutrion també s’estrenarà diumenge. Serà en el partit que iniciarà la jornada del diumenge del grup C de la categoria. El JAC Sants serà el rival que rebrà als de la capital de l’Alt Camp, en una cita que donarà el tret d’inici a partir de la una del migdia.