Joan Laporta vol portar a Clifton Onolfo als jutjats «per injúries i calúmnies»

L’expresident del FC Barcelona ha anunciat que ha presentat un Acte de Conciliació previ

Actualitzada 20/09/2019 a les 17:27

Aquest matí he presentat Acte de Conciliació previ, si s’escau a la interposició de querella criminal per injúries i calúmnies fetes contra la meva persona per Clifton Onolfo.#Reus #CFReus — Joan Laporta Estruch (@JoanLaportaFCB) September 20, 2019

L’expresident del FC Barcelona ha anunciat a través de les xarxes socials que ha presentat un Acte de Conciliació previ contra el propietari del Reus Deportiu, Clifton Onolfo. El motiu que al·lega és per «injúries i calúmnies fetes contra la meva persona». Laporta assegura que en cas que sigui necessari elevarà el pas previ a una querella criminal.L'americà ha aprofitat en diverses ocasions per carregar contra Joan Oliver i Joan Laporta, a qui va acusar de mentir en durant el procés de venta de la SAD dient que el deute real del club reusenc era de vuit milions.Informació que Oliver va desmentir en un comunicat explicant que «el senyor Joan Laporta no ha gestionat mai el cF Reus Deportiu i la seva única actuació va ser la d'avalar, a petició meva i conjuntament amb la meva persona, un crèdit destinat a mantenir el club en competició de Segona A per la temporada 2018-19» i va afegir que «tant el senyor Laporta com jo mateix estem, ara per ara, pagant personalment aquest crèdit».